Последние новости на сегодня, 3 апреля 2022, о спецоперации на Украине

Аэродром Миргород в Полтавской области выведен из строя, в штабе обороны Харькова уничтожены иностранные наемники, подразделения ЛНР блокируют населенный пункт Боровое. Главное о специальной военной операции в Украине в материале "Атас.инфо".

Подразделения ЛНР наступают на позиции украинской 57 мотопехотной бригады, блокируют с востока и юга Боровское. Уничтожено до 30 националистов и пять единиц бронетехники. Бронетанковая техника, боеприпасы и цистерны с топливом, которые направлялись на Донбассе, были уничтожены высокоточными ракетами воздушного базирования в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград, сообщили на брифинге Министерства обороны РФ. Военный аэродром Миргород в Полтавской области выведен из строя. Там же были обнаружены и уничтожены несколько украинских боевых вертолетов и самолетов и запасы топлива. Стало известно, что 31 марта высокоточным ударом оперативно-тактического комплекса «Искандер» по штабу обороны в Харькове, уничтожены более 100 националистов и наемников из западных стран. В течение минувшего дня ВКС России поражены 28 военных объектов Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1771 единица специальной военной автомобильной техники.

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