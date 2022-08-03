Губернатор проконтролировал развитие социальной инфраструктуры в муниципалитетах

Реконструкция больниц, строительство школ, капремонт учреждений культуры – эти и другие задачи решаются в районах Новосибирской области по утвержденным Правительством государственным программам. Ход их реализации на местах и исполнение ранее данных поручений проконтролировал Губернатор Андрей Травников.

В ходе рабочей поездки в Сузунский район глава региона на месте проконтролировал ход работ по реконструкции главного корпуса Сузунской ЦРБ, проводимой в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Глава региона поручил максимально задействовать возможности медицинского учреждения для жителей Сузунского района и соседних территорий, в частности современного операционного блока. Работы включают строительство реанимационно-операционного блока и приемного покоя, реконструкцию помещений главного корпуса больницы. Строительство операционного блока завершено – в марте 2022 года началась реализация второго этапа – реконструкция помещений главного корпуса больницы, завершение которой намечено на декабрь 2022 года. В настоящее время ведутся работы по усилению фундаментов, штукатурные работы, монтируются инженерные сети. Также в ходе рабочей поездки Андрей Травников проверил исполнение поручения по строительству школы в с. Шайдурово, а также ход работ по модернизации школы для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в р.п. Сузун. В 2021 году в рамках в рамках утвержденной Правительством региона государственной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» в с. Шайдурово начато строительство школы, рассчитанной на 132 учащихся. Здание отвечает всем современным требованиям, в нем созданы все условия для получения качественного школьного образования: обустроены учебные кабинеты, спортивный и тренажерный залы, вместительные актовый и спортивный залы, способные вместить до 100 человек, удобные гардеробные, библиотека и мастерские. По проекту в трехэтажном здании школы один блок будет отдан начальному звену. Здесь, помимо учебных кабинетов, планируется разместить компьютерный класс, спальные и игровые помещения для групп продленного дня. В остальных блоках, предназначенных для среднего и старшего звена, будут оборудованы кабинеты, лаборантские, универсальные мастерские, кабинеты коррекционной педагогики. «Даю поручение – максимально использовать возможности школы», – подчеркнул глава региона. На сегодняшний день строители занимаются обустройством инженерных коммуникаций, внутренней отделкой помещений, благоустройством прилегающей территории. До конца года объект планируется ввести в эксплуатацию. Капитальный ремонт и оснащение оборудованием и мебелью школы для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в р.п. Сузун ведется в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2022-2023 годах. Проводится капитальный ремонт учебных кабинетов, мастерских трудового обучения, спортивного и актового залов, санитарных узлов, замена оконных блоков, приобретено новое оборудование и оснащение. Глава региона лично ознакомился с ходом работ, заслушал доклад о работе структурного подразделения «Центр по работе с одаренными детьми в области физической культуры и спорта», созданного на базе школы в рамках реализации поручения Губернатора Новосибирской области, данного в 2018 году. Инициативу создания центра спортивной подготовки поддержал Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив. В центре созданы современные условия для проживания, занятий, учащиеся обеспечиваются питанием. Воспитанники центра демонстрируют хорошие результаты в различных спортивных дисциплинах, в частности, в лыжных гонках. «Все начиналось со встречи с педагогами в Бобровке, в августе 2018 года», – отметил Губернатор Андрей Травников. Также глава региона проконтролировал качество капитального ремонта ДК в с. Бобровка, ведущегося в рамках нацпроекта «Культура». Здесь уже выполнен ремонт и монтаж систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также отопления, вентиляция и кондиционирования воздуха. Окончание работ намечено на октябрь 2022 года. Кроме того, в с. Бобровка Андрей Травников посетил построенный на пожертвования жителей Сузунского района православный храм.

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