Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 4 апреля 2022

Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 4 апреля 2022
Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 4 апреля 2022
Сегодня, 04:24ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Российские Вооруженные Силы уничтожили высокоточным оружием топливные хранилища в Константиновке, Славуте и Тернополе, сообщает Минобороны РФ. Также нанесены удары по аэродромам в пригороде Николаева и Киевской области.

Войска ДНР ведут бои под Новобахмутовкой и Троицким. Отступающие части украинской 25-й воздушно-десантной бригады понесли крупные потери в районе Новоселовки. Уничтожено 40 человек личного состава и 7 единиц бронетехники, сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 3 апреля, специальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Вооруженные Силы РФ нанесли удары по объектам военной инфраструктуры. В Николаевской области высокоточными ракетами уничтожены крупные хранилища топлива в Константиновке. В Ровенской области – в Славуте и Тернополе. С этих баз снабжались топливом украинские войска на Донецком и Николаевском направлениях.

Стоянка авиационной техники и топливное хранилище уничтожены на аэродроме Баловное, в пригороде Николаева.

В Киевской области ударом по военному аэродрому Васильков выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и ПЫО Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 386 беспилотных летательных аппаратов, 224 зенитных ракетных комплексов, 1918 танков и других боевых бронированных машин, 209 установок реактивной системы залпового огня, 814 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1789 единиц специальной военной автомобильной техники.

По данным СМИ (РИА Новости) обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.

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