Травников раскритиковал дорожные службы за плохой ямочный ремонт

«Может быть, я не там езжу или не там смотрю? Но у меня складывается впечатление, что ямочным ремонтом начинают активно заниматься, только когда губернатор об этом напоминает. Я привык, что дорожники, как только наступает весна, как только дороги подсохли, а в конце прошлой недели такие дни были, выбирают любую возможность, чтобы заняться ямочным ремонтом. Сейчас я такого не наблюдаю», - сказал Травников.