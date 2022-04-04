Травников раскритиковал дорожные службы за плохой ямочный ремонт

Травников раскритиковал дорожные службы за плохой ямочный ремонт
Травников раскритиковал дорожные службы за плохой ямочный ремонт
Сегодня, 09:17ПолитикаАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Глава региона поручил ответственным службам разобраться в ситуации на дорогах Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания раскритиковал ямочный ремонт в регионе и предположил, что работать начинают только тогда, когда он об этом напоминает.

«Может быть, я не там езжу или не там смотрю? Но у меня складывается впечатление, что ямочным ремонтом начинают активно заниматься, только когда губернатор об этом напоминает. Я привык, что дорожники, как только наступает весна, как только дороги подсохли, а в конце прошлой недели такие дни были, выбирают любую возможность, чтобы заняться ямочным ремонтом. Сейчас я такого не наблюдаю», - сказал Травников.

Губернатор считает, что ГИБДД должны «закидать» дорожников предписаниями и штрафами – тогда они начнут активно заниматься ямочным ремонтом.

Андрей Травников поручил провести серию совместных выездов на места с представителями профильного комитете Заксобрания и разобраться, почему ямочный ремонт почти не выполняется. Также он попросил подготовить доклад о проведении таких работ.

Напомним, что водители пожаловались на огромные ямы под лужами на дорогах. Так, по мнению автомобилистов, самые опасные участки в городе находятся на улицах: на пересечении Выставочной и Котовского, площади Труда, а также на улице Лазарева в сторону стадиона им. Чкалова.

Материалы по теме:
ремонтдорога
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы