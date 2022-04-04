Травников раскритиковал дорожные службы за плохой ямочный ремонт

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания раскритиковал ямочный ремонт в регионе и предположил, что работать начинают только тогда, когда он об этом напоминает.
«Может быть, я не там езжу или не там смотрю? Но у меня складывается впечатление, что ямочным ремонтом начинают активно заниматься, только когда губернатор об этом напоминает. Я привык, что дорожники, как только наступает весна, как только дороги подсохли, а в конце прошлой недели такие дни были, выбирают любую возможность, чтобы заняться ямочным ремонтом. Сейчас я такого не наблюдаю», - сказал Травников.
Губернатор считает, что ГИБДД должны «закидать» дорожников предписаниями и штрафами – тогда они начнут активно заниматься ямочным ремонтом.
Андрей Травников поручил провести серию совместных выездов на места с представителями профильного комитете Заксобрания и разобраться, почему ямочный ремонт почти не выполняется. Также он попросил подготовить доклад о проведении таких работ.
Напомним, что водители пожаловались на огромные ямы под лужами на дорогах. Так, по мнению автомобилистов, самые опасные участки в городе находятся на улицах: на пересечении Выставочной и Котовского, площади Труда, а также на улице Лазарева в сторону стадиона им. Чкалова.