Все недружественные России страны сегодня, в апреле 2022 – полный список по алфавиту

Правительство России 7 марта 2022 года озвучило список из 48 недружественных государств. В списке имеются все страны Евросоюза и не только. После этого министр иностранных дел Сергей Лавров анонсировал ограничительные меры по въезду для недружественных стран. Полный перечень – в материале Atas.info.

Российское правительство 7 марта утвердило список недружественных стран РФ. Это означает, что перечисленные государства совершают в отношении нашей страны, ее компаний и граждан недружественные отношения. К дружественным странам относят те, которые безопасны для граждан Российской Федерации, ее предпринимателей и инвесторов. Франция. Париж Фото: Дмитрий Тростников Атас.инфо Список 48 недружественных стран по алфавиту Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Микронезия, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Словакия, Словения, США, Тайвань (Китай), Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония. Чехия. Прага Фото: Дмитрий Тростников Атас.инфо 28 марта 2022 года глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия введет ограничения по въезду для недружественных стран. Об этом министр иностранных дел сообщил на заседании генсовета «ЕР» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Российские власти разрабатывают проект указа президента Владимира Путина об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Италия. Рим Фото: Дмитрий Тростников Атас.инфо Правительство РФ утвердило список из 48 государств и территорий, совершающих недружественные действия, на фоне санкций против России. В президентском указе следует, что российское государство, граждане и компании, которые имеют валютные обязательства перед иностранными кредиторами из перечня недружественных стран, могут расплатиться с ними в рублях. Напомним, ранее Atas.info писал, что благодаря китайской платежной системе UnionPay, можно использовать за рубежом карту «Мир», которая поможет заменить россиянам Visa и Mastercard. Картой можно пользоваться в 180 странах мира, в том числе в недружественных. Полный список стран по алфавиту, где работает UnionPay, - читайте в материале.

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