Все недружественные России страны сегодня, в апреле 2022 – полный список по алфавиту

Российское правительство 7 марта утвердило список недружественных стран РФ. Это означает, что перечисленные государства совершают в отношении нашей страны, ее компаний и граждан недружественные отношения. К дружественным странам относят те, которые безопасны для граждан Российской Федерации, ее предпринимателей и инвесторов.
28 марта 2022 года глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия введет ограничения по въезду для недружественных стран. Об этом министр иностранных дел сообщил на заседании генсовета «ЕР» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Российские власти разрабатывают проект указа президента Владимира Путина об ответных мерах визового характера для недружественных стран.
Правительство РФ утвердило список из 48 государств и территорий, совершающих недружественные действия, на фоне санкций против России. В президентском указе следует, что российское государство, граждане и компании, которые имеют валютные обязательства перед иностранными кредиторами из перечня недружественных стран, могут расплатиться с ними в рублях.
Напомним, ранее Atas.info писал, что благодаря китайской платежной системе UnionPay, можно использовать за рубежом карту «Мир», которая поможет заменить россиянам Visa и Mastercard. Картой можно пользоваться в 180 странах мира, в том числе в недружественных. Полный список стран по алфавиту, где работает UnionPay, - читайте в материале.