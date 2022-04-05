Что произошло в Буче под Киевом: последние новости об Украине

Украина обвинила Россию в геноциде из-за погибших гражданских в Буче под Киевом, но Россия отрицает свою причастность к этому

Власти Украины и СМИ распространили видеозапись, которая якобы была снята в городе Буча под Киевом – на ней видны гражданские тела на дороге, её даже успели прозвать «дорогой смерти». Прозападная пропаганда обвинила в этих зверствах российских военных – это назвали геноцидом, но Россия опровергает такие заявления. Эксперты издания РИА Новости заметили, что возле тел на земле совсем нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки – они якобы могли быть убиты и украинскими силовиками. Самые внимательные обратили внимание, что трупы шевелят руками. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные украинцами фотографии и видеозаписи, которые якобы показывают военные преступления со стороны России в городе Буча Киевской области, являются провокацией. За время нахождения российских военных в населенном пункте ни один местный житель не пострадал, а войска вышли оттуда еще 30 марта. Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 5 апреля 2022 Более того, 31 марта мэр г.Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что никого из российских военных в городе нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Россия полностью отвергает все обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с обвинениями, а прислушаться к аргументации Москвы. Участники спецоперации на Украине признаны ветеранами боевых действий: закон подписан «В Буче произошел хорошо срежиссированный и чудовищный подлог, в Кремле отвергают любые обвинения в адрес российских военных. Мы по-прежнему настаиваем, что любые обвинения в адрес российской стороны, в адрес российских военных не просто являются беспочвенными, а это хорошо срежиссированное шоу. Ни что иное. Трагическое шоу», - сказал Песков журналистам. Он отметил, что различные параметры четко свидетельствуют о том, что это подлог, который нужен для того, чтобы очернить российскую армию. Напомним, что 24 февраля началась спецоперация России по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом Минобороны всегда заявляет, что удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но часто выходят неподтвержденные разоблачения российской армии и фото разрушенных городов Украины.

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