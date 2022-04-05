Мэр Анатолий Локоть потребовал срочно подготовить дождеприёмники в Новосибирске

Мэр Анатолий Локоть потребовал срочно подготовить дождеприёмники в Новосибирске
Мэр Анатолий Локоть потребовал срочно подготовить дождеприёмники в Новосибирске
Сегодня, 07:57ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Это необходимо из-за резкой оттепели в городе.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил подготовить дождеприёмники раньше положенного срока. Об этом он заявил на аппаратном совещании 5 апреля.

Глава города потребовал скорректировать график подготовки дождеприёмников из-за ранней оттепели. Изначально их планировали установить во второй половине апреля. По словам главы города, ливневые канализации должны быть подготовлены раньше заявленного срока.

«Какая вторая декада месяца, у нас оттепель! Я понимаю, что это аврал, но на него нужно реагировать», — заявил Анатолий Локоть.

Помимо этого, мэр попросил привести в порядок тротуары и магистрали города до наступления майских праздников.

«Мы готовимся к полномасштабным мероприятиям: к проходу техники и к тому, что люди выйдут на улицы. Нужно, чтобы город был в порядке», — отметил глава города.

Напомним, сегодня мэр поставил «неуд» департаменту ЖКХ за падение ледяных глыб на головы новосибирцев. Локоть раскритиковал департамент ЖКХ за плохую уборку снега, которая привела к нескольким трагическим случаям.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостисегодня
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы