Мэр Анатолий Локоть потребовал срочно подготовить дождеприёмники в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил подготовить дождеприёмники раньше положенного срока. Об этом он заявил на аппаратном совещании 5 апреля.
Глава города потребовал скорректировать график подготовки дождеприёмников из-за ранней оттепели. Изначально их планировали установить во второй половине апреля. По словам главы города, ливневые канализации должны быть подготовлены раньше заявленного срока.
«Какая вторая декада месяца, у нас оттепель! Я понимаю, что это аврал, но на него нужно реагировать», — заявил Анатолий Локоть.
Помимо этого, мэр попросил привести в порядок тротуары и магистрали города до наступления майских праздников.
«Мы готовимся к полномасштабным мероприятиям: к проходу техники и к тому, что люди выйдут на улицы. Нужно, чтобы город был в порядке», — отметил глава города.
Напомним, сегодня мэр поставил «неуд» департаменту ЖКХ за падение ледяных глыб на головы новосибирцев. Локоть раскритиковал департамент ЖКХ за плохую уборку снега, которая привела к нескольким трагическим случаям.