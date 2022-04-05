Мэр Анатолий Локоть сообщил о кадровых назначениях в мэрии Новосибирска

Мэр Анатолий Локоть сообщил о кадровых назначениях в мэрии Новосибирска
Мэр Анатолий Локоть сообщил о кадровых назначениях в мэрии Новосибирска
Сегодня, 05:51ПолитикаФото: Атас.инфоМэрия. Новосибирск. Зима

Новый глава управления мэрии по земельным ресурсам назначен в Новосибирске

Об этом стало известно на аппаратном совещании в мэрии Новосибирска.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о новых назначениях в городской мэрии. Об этом стало известно сегодня, 5 апреля на аппаратном совещании мэра с главами районов и руководителями подразделений.

Так, в департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска новым заместителем начальника стал Зарубин Вячеслав Викторович. Он будет занимать должность начальника управления земельных ресурсов Новосибирска.

В комитет муниципальной жилищной инспекции мэрии города Новосибирска назначен Верещак Сергей Иванович. Он занимает должность председателя.

Напомним, ранее губернатор региона Андрей Травников 28 февраля на оперативном совещании рассказал о новых кадровых изменениях. В правительство Новосибирской области назначили двух новых министров

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