Мэр Анатолий Локоть сообщил о кадровых назначениях в мэрии Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о новых назначениях в городской мэрии. Об этом стало известно сегодня, 5 апреля на аппаратном совещании мэра с главами районов и руководителями подразделений.
Так, в департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска новым заместителем начальника стал Зарубин Вячеслав Викторович. Он будет занимать должность начальника управления земельных ресурсов Новосибирска.
В комитет муниципальной жилищной инспекции мэрии города Новосибирска назначен Верещак Сергей Иванович. Он занимает должность председателя.
Напомним, ранее губернатор региона Андрей Травников 28 февраля на оперативном совещании рассказал о новых кадровых изменениях. В правительство Новосибирской области назначили двух новых министров