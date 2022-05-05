Губернатор Травников против возвращения массовых вытрезвителей в Новосибирске

Губернатор Травников против возвращения массовых вытрезвителей в Новосибирске
Губернатор Травников против возвращения массовых вытрезвителей в Новосибирске
Сегодня, 11:08ПолитикаФото: atas.info
Глава Новосибирской области Андрей Травников высказался против открытия вытрезвителей по системе прошлых лет. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в региональном правительстве 5 мая.

«Когда проходила эта реформа, я работал в муниципальной власти и категорично был против. Даже обидно было за медиков, на которых свалился вал таких неадекватных пациентов. Много лет прошло, и мы это пережили, так может и нет смысла возвращать. По крайне мере в том формате», - заявил Травников.

При этом губернатор Новосибирской области добавил, что стоять на месте тоже нельзя и проект разрабатывается. Однако сейчас идет важное обсуждение юридической стороны по поводу полномочий сотрудников вытрезвителей при случаях правонарушений в стенах учреждения.

К тому, же глава региона не скрыл, что не хотел бы открывать большое количество вытрезвителей в городе. Сначала идею обдумывают на малом уровне.

Напомним, на прошлой сессии Заксобрания Новосибирской области между депутатами развернулся горячий спор по поводу открытия вытрезвителей. Многим не понравился формат, в котором их хотят вернуть.

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