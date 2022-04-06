Умер лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский

Напомним, 25 марта 2022 года в Сети появилась информации о смерти Владимира Вольфовича Жириновского. Его «хоронили» и «воскрешали» СМИ уже несколько раз. Ситуация дошла до того, что представители ЛДПР грозились подать иски за клевету.