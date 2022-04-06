Умер лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский

Умер лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
Умер лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
Сегодня, 13:42ПолитикаФото: Владимир Жириновский ВК
Владимир Жириновский скончался в возрасте 75 лет.

В среду, 6 апреля 2022 года, стало известно о смерти политика, лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Он скончался после продолжительной болезни в московской клинике.

Информацию о смерти Жириновского подтвердил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Об этом она написал в своем Telegram-канале.

«После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Для нас всех - это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нём всегда будет в наших сердцах», - добавил Володин.

Владимиру Жириновскому было 75 лет. Он попал в больницу 2 февраля с коронавирусом. Течение болезни осложнил диабет. Несколько месяцев СМИ сообщали об ухудшающемся состоянии политика. Однако все домыслы опровергали в ЛДПР.

Напомним, 25 марта 2022 года в Сети появилась информации о смерти Владимира Вольфовича Жириновского. Его «хоронили» и «воскрешали» СМИ уже несколько раз. Ситуация дошла до того, что представители ЛДПР грозились подать иски за клевету.

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