Губернатор Новосибирской области прокомментировал смерть лидера ЛДПР Жириновского

«Ушёл из жизни ярчайший представитель российской политики современности. К Владимиру Вольфовичу можно относиться по-разному, но он однозначно был истинным патриотом, очень последовательным и стойким человеком и, в отличие от некоторых конъюнктурщиков, твердой рукой вёл корабль своей партии, не меняя курса. Сегодня, когда мы говорим ЛДПР, мы подразумеваем Жириновского, а когда говорим Жириновский, подразумеваем ЛДПР», — сказал губернатор НСО в беседе с HГС.