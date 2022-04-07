Губернатор Новосибирской области прокомментировал смерть лидера ЛДПР Жириновского

Новосибирский губернатор прокомментировал смерть Владимира Жириновского. 6 апреля стало известно, что после продолжительной болезни скончался лидер партии ЛДПР. Информацию о смерти Жириновского подтвердил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
По словам главы региона Андрея Травникова, Владимир Жириновский был ярчайшим представителем российской современной политики. Он уверенно «вёл корабль» своей партии, с которой навсегда неразрывно связан.
«Ушёл из жизни ярчайший представитель российской политики современности. К Владимиру Вольфовичу можно относиться по-разному, но он однозначно был истинным патриотом, очень последовательным и стойким человеком и, в отличие от некоторых конъюнктурщиков, твердой рукой вёл корабль своей партии, не меняя курса. Сегодня, когда мы говорим ЛДПР, мы подразумеваем Жириновского, а когда говорим Жириновский, подразумеваем ЛДПР», — сказал губернатор НСО в беседе с HГС.
Также Травников охарактеризовал Жириновского как сильного и харизматичного человека, талантливого оратора и политика, который «не давал расслабиться никому вокруг».
«Очень сожалею, что Владимир Вольфович ушёл из жизни», — дополнил Андрей Травников.
Владимиру Жириновскому было 75 лет. Он попал в больницу 2 февраля с Covid-19. Течение болезни осложнил диабет. Несколько месяцев СМИ сообщали об ухудшающемся состоянии политика. Однако все домыслы опровергали в партии ЛДПР.
Напомним, ранее Atas.info писал, чем запомнился Жириновский в Новосибирске.