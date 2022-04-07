Карта военной спецоперации на Украине: последние новости на сегодня 7 апреля 2022

Еще после переговоров в Стамбуле 29 марта российская сторона приняла решение сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Песков уточнил, что во время переговоров Украины и России могут быть приняты серьезные решения, поэтому Владимир Путин дал приказ войскам уйти из региона.