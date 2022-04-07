Карта военной спецоперации на Украине: последние новости на сегодня 7 апреля 2022

Карта военной спецоперации на Украине: последние новости на сегодня 7 апреля 2022
Карта военной спецоперации на Украине: последние новости на сегодня 7 апреля 2022
Сегодня, 11:11ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Вооруженные силы РФ отведены из Киевской области Украины ради прогресса на переговорах. Минобороны РФ сообщило и зачистке населенного пункта Сладкое силами ДНР.

Войска ДНР, продолжая наступление, полностью зачистили от националистов населенный пункт Сладкое, заявил на брифинге Минобороны РФ 7 апреля, специальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Высокоточными ракетами за минувшую ночь уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев с которых осуществлялось снабжение топливом украинских войск под Харьковом, Николаевом и на Донбассе.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 413 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 218 установок реактивных систем залпового огня, 866 орудий полевой артиллерии и минометов.

6 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Россия отвела ойска из Киевской области на Украине, чтобы улучшить ситуацию для переговорного процесса. Об этом он сообщил в интервью французскому телеканалу LCI, передает РИА Новости.

Еще после переговоров в Стамбуле 29 марта российская сторона приняла решение сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Песков уточнил, что во время переговоров Украины и России могут быть приняты серьезные решения, поэтому Владимир Путин дал приказ войскам уйти из региона.

По данным СМИ обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.

Материалы по теме:
спецоперацияпоследние новостикарта УкраиныБоевые действияМиноборонысегодня
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы