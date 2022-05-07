Вахтовик из Якутии спас пассажирку рейса Новосибирск-Москва

Удивительный случай произошел на борту самолета, который вылетел из Новосибирска в Москву. Пенсионерка едва не подавилась куриной косточкой, ее спас вахтовик из Якутии.

Пожилая женщина вместе с дочерью летели в Москву. За обедом произошел неприятный инцидент - куриная кость попала женщине в горло и все могло кончиться трагедией, не подоспей во время помощь в лице доктора из Якутии Бадма Очирова, он возвращался с вахты в Якутии. Мужчина по всем правилам во время посадки предупредил, что он врач, и именно к нему стюардесса обратилась за помощью, сообщает КП - Новосибирск. Врач начал экстренно оказывать помощь, к тому времени женщина уже потеряла сознание, пульс не прощупывался. Отважный доктор провел все необходимые манипуляции и женщина была спасена. Герою рукоплескал весь самолет. Чудесное спасение произошло еще в апреле, но стало об этом известно сейчас. Сам врач никому не рассказывал об инциденте, считая, что ничего экстраординарного не произошло и он просто выполнял свой долг, так бы поступили и всего его коллеги.

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