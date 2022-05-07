Вахтовик из Якутии спас пассажирку рейса Новосибирск-Москва

Вахтовик из Якутии спас пассажирку рейса Новосибирск-Москва
Вахтовик из Якутии спас пассажирку рейса Новосибирск-Москва
Сегодня, 19:52ПолитикаФото: Фото из личного архива Бадмы Очирова
Удивительный случай произошел на борту самолета, который вылетел из Новосибирска в Москву. Пенсионерка едва не подавилась куриной косточкой, ее спас вахтовик из Якутии.

Пожилая женщина вместе с дочерью летели в Москву. За обедом произошел неприятный инцидент - куриная кость попала женщине в горло и все могло кончиться трагедией, не подоспей во время помощь в лице доктора из Якутии Бадма Очирова, он возвращался с вахты в Якутии. Мужчина по всем правилам во время посадки предупредил, что он врач, и именно к нему стюардесса обратилась за помощью, сообщает КП - Новосибирск.

Врач начал экстренно оказывать помощь, к тому времени женщина уже потеряла сознание, пульс не прощупывался. Отважный доктор провел все необходимые манипуляции и женщина была спасена. Герою рукоплескал весь самолет.

Чудесное спасение произошло еще в апреле, но стало об этом известно сейчас. Сам врач никому не рассказывал об инциденте, считая, что ничего экстраординарного не произошло и он просто выполнял свой долг, так бы поступили и всего его коллеги.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы