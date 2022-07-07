Новосибирская область по итогам года показала исторический максимум ВРП

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам экономической деятельности в промышленности за 2021 год составил 856,1 млрд рублей. Рост промышленного производства отмечен в следующих сферах: производство компьютеров, электронных и оптических изделий, лекарственных средств, материалов, применяемых в медицинских целях, производство пищевых продуктов, электрического оборудования, транспортных средств и других. В 2021 году аграриями Новосибирской области собрано 3,4 млн тонн зерна. По производству скота и птицы в 2021 году в хозяйствах всех категорий Новосибирская область занимает второе место в СФО.