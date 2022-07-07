Новосибирская область по итогам года показала исторический максимум ВРП

Об этом на 23-ей сессии Законодательного Собрания Новосибирской области 7 июля заявил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. По его словам, основными драйверами роста экономики стали промышленное производство и сельское хозяйство.
Как доложил министр, индекс промышленного производства региона за 2021 год превысил общероссийский и составил 112% к уровню 2020 года, производство продукции сельского хозяйства достигло 115,6%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам экономической деятельности в промышленности за 2021 год составил 856,1 млрд рублей. Рост промышленного производства отмечен в следующих сферах: производство компьютеров, электронных и оптических изделий, лекарственных средств, материалов, применяемых в медицинских целях, производство пищевых продуктов, электрического оборудования, транспортных средств и других. В 2021 году аграриями Новосибирской области собрано 3,4 млн тонн зерна. По производству скота и птицы в 2021 году в хозяйствах всех категорий Новосибирская область занимает второе место в СФО.
Лев Решетников отметил, что в регионе продолжается рост инвестиционной активности. По итогам 2021 года в экономику Новосибирской области привлечено почти 300 млрд рублей инвестиций. Индекс объема инвестиций в основной капитал по итогам 2021 года по региону составил 106,8%. Работа по привлечению инвестиций является одним из важнейших приоритетов областных властей.
Высокую социальную значимость и роль в формировании реального сектора экономики имеет развитие малого и среднего бизнеса. По итогам 2021 года по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Новосибирской области зарегистрировано свыше 143 тысяч субъектов МСП.
В 2021 году в Сибирском федеральном округе Новосибирская область занимает 1 место по объёму введенного жилья. На территории Новосибирской области в 2021 году введено в эксплуатацию 2,005 млн кв. м жилья, что составляет 103,1% к аналогичному периоду 2020 года, или 29 935 квартир.
Доклад министра экономического развития Новосибирской области об итогах социально-экономического развития региона за 2021 год поддержан сессией Законодательного Собрания Новосибирской области единогласно.