Новосибирская область по итогам года показала исторический максимум ВРП

Новосибирская область по итогам года показала исторический максимум ВРП
Новосибирская область по итогам года показала исторический максимум ВРП
Вчера, 13:15ПолитикаФото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
По итогам 2021 года Новосибирская область показывает исторический максимум по валовому региональному продукту (ВРП), объем которого превысил 1,5 триллиона рублей.

Об этом на 23-ей сессии Законодательного Собрания Новосибирской области 7 июля заявил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. По его словам, основными драйверами роста экономики стали промышленное производство и сельское хозяйство.

Как доложил министр, индекс промышленного производства региона за 2021 год превысил общероссийский и составил 112% к уровню 2020 года, производство продукции сельского хозяйства достигло 115,6%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам экономической деятельности в промышленности за 2021 год составил 856,1 млрд рублей. Рост промышленного производства отмечен в следующих сферах: производство компьютеров, электронных и оптических изделий, лекарственных средств, материалов, применяемых в медицинских целях, производство пищевых продуктов, электрического оборудования, транспортных средств и других. В 2021 году аграриями Новосибирской области собрано 3,4 млн тонн зерна. По производству скота и птицы в 2021 году в хозяйствах всех категорий Новосибирская область занимает второе место в СФО.

Лев Решетников отметил, что в регионе продолжается рост инвестиционной активности. По итогам 2021 года в экономику Новосибирской области привлечено почти 300 млрд рублей инвестиций. Индекс объема инвестиций в основной капитал по итогам 2021 года по региону составил 106,8%. Работа по привлечению инвестиций является одним из важнейших приоритетов областных властей.

Высокую социальную значимость и роль в формировании реального сектора экономики имеет развитие малого и среднего бизнеса. По итогам 2021 года по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Новосибирской области зарегистрировано свыше 143 тысяч субъектов МСП.

В 2021 году в Сибирском федеральном округе Новосибирская область занимает 1 место по объёму введенного жилья. На территории Новосибирской области в 2021 году введено в эксплуатацию 2,005 млн кв. м жилья, что составляет 103,1% к аналогичному периоду 2020 года, или 29 935 квартир.

Доклад министра экономического развития Новосибирской области об итогах социально-экономического развития региона за 2021 год поддержан сессией Законодательного Собрания Новосибирской области единогласно.

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