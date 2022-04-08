«Чтобы строить метро в Новосибирске, области надо подать заявку» - депутат Сулейманов

«Чтобы строить метро в Новосибирске, области надо подать заявку» - депутат Сулейманов
«Чтобы строить метро в Новосибирске, области надо подать заявку» - депутат Сулейманов
Сегодня, 11:08ПолитикаФото: Страница Рената Сулейманова "ВКонтакте"
7 апреля 2022 с ежегодным отчетом перед Госдумой РФ выступил председатель Правительства России Михаил Мишустин. В ходе выступления неоднократно упоминался Новосибирск. Речь шла о строительстве автомобильной магистрали, кампуса и кредите на строительство новых станций метро в городе.

Депутат Государственной думы Ренат Сулейманов прокомментировал в интервью Atas.info выступление Михаила Мишустина. По словам парламентария, в России продолжают развиваться инфраструктурные проекты. Правительство РФ готово рассмотреть заявку от Новосибирска по строительству новых станций метро в кредит. Для этого руководителям Новосибирской области, необходимо отправить Мишустину соответствующую заявку.

Заседание 7 апреля
Фото:Госдума

Мы часто говорим о том, что до регионов федеральные деньги доходят гораздо меньшей пропорции. Какие меры поддержки, прозвучавшие в докладе Михаила Мишустина, сейчас могут коснуться регионов?

Без регионов эти меры невозможны. Это была системная попытка объяснения тех мер, которые сейчас предпринимает правительство. Всего там 6 направлений. По каждому из них излагаются конкретные действия правительства. В частности, поддержки экономики, промышленности и реального производства.

Правительством определены системообразующие предприятия, которым будут предоставляться кредиты. Чтобы работа экономики осуществлялась бесперебойно, созданы меры социальной поддержки – было сказано об индексации пенсий, социальных выплат, МРОТ. Также речь шла и о мерах по предотвращению безработицы, наполняемости рынка товаров и сдерживанию роста цен.

Многие меры носят не системный, а точечный характер. Потому что речь идет об отдельных отраслях и о каких-то отдельных решениях. По всей видимости, они будут постоянно пополняться дополнительными решениями.

Фото:Страница Рената Сулейманова "ВКонтакте"

Какие-то новосибирские предприятия попадают в список системообразующих?

Этот список утверждается правительством. У нас достаточно крупных предприятий, которые должны попасть в этот список первоочередной поддержки. Причем эти предприятия не только промышленные, но и аграрного сектора.

Что касается малого и среднего бизнеса, то здесь максимальная экономическая свобода. Властями предоставляются ограничения или прекращение всех проверок, продление лицензий, а также сокращение бюрократических процедур. Таким образом – это кредитные и налоговые каникулы на полгода. Эти меры, на сегодняшний день, уже приняты правительством.

В основном выделяются кредитные ресурсы поддержки конкретных отраслей - гранты, поддержка туристического и гостиничного бизнеса, а также строительство новых объектов. Льготное кредитование тоже повышается. На прежнем уровне сохраняются льготные ставки по ипотекам, а именно сельские, семейные и Дальневосточные.

Отчет Михаила Мишустина
Фото:Госдума

Новосибирск упоминался в докладе премьер-министра?

В докладе Мишустина заявлено о развитии инфраструктурных проектов в регионах. В частности, Новосибирск упоминался несколько раз.

Обсуждения затронули проект автомагистрали «Восток – Запад». Это строительство двух магистралей, в частности «Москва – Казань», «Москва – Екатеринбург» и возможное развитие маршрута до Новосибирска с выходом на Монголию и Китай. Однако строительство начнется только через несколько лет.

Также Новосибирск упоминался по строительству студенческого кампуса, в рамках развития высшего образования в регионах.

Фото:Страница Рената Сулейманова "ВКонтакте"

Вам удалось задать вопрос о перспективах строительства метро в Новосибирске?

Во время заседания я задал вопрос Мишустину по новосибирскому метро. В части инфраструктурных проектов для городов миллионников актуален вопрос о продолжении строительства метрополитена. Для этого необходима финансовая поддержка от правительства.

Мишустин ответил, что правительство поддерживает все инфраструктурные проекты путем выделения бюджетных кредитов. В прошлом году кредитов распределили на 500 млрд рублей. В 2022 - ещё столько же. Итого - 1 трлн рублей. Такого объёма поддержки инфраструктура регионов еще не получала. Благодаря ей субъекты РФ могут получить денежные средства на возвратной основе, но на льготных условиях. Всего - порядка 2 трлн рублей.

В этом инфраструктурном проекте Новосибирская область также может принять участие, однако заявок от руководителей региона не поступало. Кредит одобряется по конкретным территориям.

"Если мы хотим, чтобы у нас метро строилось, то правительству Новосибирской области необходимо заявляться, чего пока не происходило"

Фото:Госдума

Госдума приняла решение по замене коммерческих кредитов в регионах на бюджетные. Высвобождающиеся средства можно использовать на инфраструктурные проекты в регионе. Это тоже один из источников финансирования проектов, в частности и по строительству новых станций метро в Новосибирской области.

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