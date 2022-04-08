«Чтобы строить метро в Новосибирске, области надо подать заявку» - депутат Сулейманов

Мишустин ответил, что правительство поддерживает все инфраструктурные проекты путем выделения бюджетных кредитов. В прошлом году кредитов распределили на 500 млрд рублей. В 2022 - ещё столько же. Итого - 1 трлн рублей. Такого объёма поддержки инфраструктура регионов еще не получала. Благодаря ей субъекты РФ могут получить денежные средства на возвратной основе, но на льготных условиях. Всего - порядка 2 трлн рублей.