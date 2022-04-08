На 17-летнего школьника из Новосибирска завели уголовное дело о фейках про ВС РФ

На 17-летнего школьника из Новосибирска завели уголовное дело о фейках про ВС РФ
На 17-летнего школьника из Новосибирска завели уголовное дело о фейках про ВС РФ
Сегодня, 05:59ПолитикаФото: pixabay.com
Молодой человек прокомментировал один из постов.

На подростка из Новосибирска возбудили уголовное дело о фейках действиях ВС РФ. Об этом в своем Tелеграм-канале заявил правозащитник Павел Чиков.

Известно, что школьника обвинили по статье 207.3 УК РФ - дискредитация вооруженных сил РФ. Подросток оставил комментарий к посту в одном из местных чатов в Телеграм. Что именно написал новосибирец - не ясно.

Подробности этого дела неизвестны, потому что молодой человек подписал документ о неразглашении. По данным из его личных страниц в соцсетях, обвиняемому всего 17 лет.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новости
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы