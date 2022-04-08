На 17-летнего школьника из Новосибирска завели уголовное дело о фейках про ВС РФ

На подростка из Новосибирска возбудили уголовное дело о фейках действиях ВС РФ. Об этом в своем Tелеграм-канале заявил правозащитник Павел Чиков.
Известно, что школьника обвинили по статье 207.3 УК РФ - дискредитация вооруженных сил РФ. Подросток оставил комментарий к посту в одном из местных чатов в Телеграм. Что именно написал новосибирец - не ясно.
Подробности этого дела неизвестны, потому что молодой человек подписал документ о неразглашении. По данным из его личных страниц в соцсетях, обвиняемому всего 17 лет.