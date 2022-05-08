Независимого депутата Светлану Каверзину задержали в Новосибирске

Депутат призывала в своих соцсетях прийти жителям Новосибирска на возложения цветов к памятнику – без политических заявления. Однако утром 8 мая она была задержана полицией, а точная причина – неизвестна.

В Новосибирске 8 мая 2022 года была задержана независимый депутат горсовета Светлана Каверзина. Об этом стало известно на ее личной странице Вконтакте. Сейчас женщина находится в 10-м отделении полиции в Советском районе. В СМИ предполагают, что задержание связано с несанкционированной акцией «Бессмертного полка» в Новосибирске. Депутату несколько раз приходили предупреждения о запрете проведения массового мероприятия, несогласованного с мэрией города. При этом сама Каверзина писала, что возложения цветов на Аллее памяти 8 мая – традиционное событие. Несмотря на задержание депутата, пришедшие люди все же смогли возложить цветы к памятнику. На месте дежурят полицейские. Напомним, автомобилист из Новосибирска предстанет перед судом за надпись против спецоперации на своей машине. ГУ МВД по региону составил на него административный протокол о дискредитации ВС РФ 26 апреля.

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