В Новосибирске депутата Каверзину вызвали на комиссию из-за оскорбления президента

В Новосибирске депутата Каверзину вызвали на комиссию из-за оскорбления президента
В Новосибирске депутата Каверзину вызвали на комиссию из-за оскорбления президента
Вчера, 09:23ПолитикаФото: vk.com/kaverzina_svetlana
Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина не раз становилась участником скандалов. В этот раз народного избранника вызвали на этическую комиссию – она оскорбила президента России. Об этом Каверзина сообщила в своих социальных сетях.

По словам женщины, комиссия пригласила ее из-за публикации на своей странице ВКонтакте. В посте содержалось оскорбление в адрес президента Владимира Путина.

А вот общественность узнала о публикации через Сергея Комлева. При этом сам мужчина не видит в доносе ничего предрассудного. Общественный деятель отметил, что Светлана Каверзина является представителем целого города и такие высказывания просто неприемлемы.

«Следовательно, ей необходимо думать о том, что она говорит или пишет, чтобы не позорить свой город и живущих в нем людей. Если у вас непреодолимое желание писать такие комментарии, то может быть стоит стать простой Светланой Каверзиной? Тогда вы будете позорить только себя»,

заключил Комлев.

Напомним, ранее депутат горсовета Каверзина дискредитировала армию России – ей дали штраф в 30 тысяч. По данным суда, депутат предположила, что уменьшение рождаемости и увеличение смертности в Новосибирской области связано со спецоперацией на Украине.

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