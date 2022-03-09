Shell закрывает АЗС в Новосибирске в связи с санкциями

Нефтегазовая компания Shell заявила о прекращении своей деятельности на территории России в связи со спецоперацией в Украине. Регионам, в том числе Новосибирску, стоит ждать закрытия АЗС, пишет РБК.
В официальном сообщении говорится, что санкции коснутся как автозаправок, так и крупных проектов, к которым присоединилась Shell. Процесс будет запущен в ближайшее время, но полностью закрыть бизнес в России удастся через несколько недель.
Отметим, что компания намерена продать свои доли в проектах «Газпрома» и «Газпром нефти». Строительство газопровода «Северный поток-2» также останется без инвестора. Нефтегазовая компания не будет закупать нефть в России, а от углеводороводов будет отказываться постепенно.
Напомним, в Новосибирске работают 11 автозаправок Shell.