Shell закрывает АЗС в Новосибирске в связи с санкциями

Shell закрывает АЗС в Новосибирске в связи с санкциями
Shell закрывает АЗС в Новосибирске в связи с санкциями
9 марта, 07:57ПолитикаФото: pixabay.com
В стране открыто более 400 АЗС данной компании.

Нефтегазовая компания Shell заявила о прекращении своей деятельности на территории России в связи со спецоперацией в Украине. Регионам, в том числе Новосибирску, стоит ждать закрытия АЗС, пишет РБК.

В официальном сообщении говорится, что санкции коснутся как автозаправок, так и крупных проектов, к которым присоединилась Shell. Процесс будет запущен в ближайшее время, но полностью закрыть бизнес в России удастся через несколько недель.

Отметим, что компания намерена продать свои доли в проектах «Газпрома» и «Газпром нефти». Строительство газопровода «Северный поток-2» также останется без инвестора. Нефтегазовая компания не будет закупать нефть в России, а от углеводороводов будет отказываться постепенно.

Напомним, в Новосибирске работают 11 автозаправок Shell.

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