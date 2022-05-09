Новосибирского депутата горсовета Каверзину подозревают в дискредитации ВС РФ

Новосибирского депутата горсовета Каверзину подозревают в дискредитации ВС РФ
Новосибирского депутата горсовета Каверзину подозревают в дискредитации ВС РФ
Сегодня, 14:32ПолитикаФото: ВконтактеСветлана Каверзина
8 мая 2022 в Новосибирске задержали депутата горсовета Светлану Каверзину. Ее подозревают в двух направлениях – дискредитация ВС и несогласованной акции, о чем передают Телеграм-канал «Коалиция 2020».

В Новосибирске на задержанную депутата горсовета Светлану Каверзину составили два акта по факту дискредитации армии России и организацию несанкционированной акции.

«На Светлану составлено два протокола: ч.1 ст. 20.3.3 "дискредитация использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан" и ч.2 ст. 20.2 "организация несанкционированного публичного мероприятия"», - сообщается в группе.

Первый протокол связан с опубликованным постом Каверзиной, а второй с призывом выйти на несанкционированную акцию «Бессмертного полка» 8 мая. Над депутатом пройдет суд, заседания которого состоится в ближайшие дни. Сейчас она находится в спецприемнике.

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