Президент наградил медалью первого замгубернатора Новосибирской области Юрия Петухова

Первый заместитель главы Новосибирской области Юрия Петухова получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени от президента России Владимира Путина. Об этом говорится в Указе № 525 от 8 августа 2022 года.

Имя Юрия Федоровича можно найти на 6 странице распоряжения главы государства. Также к награде II степени приставили газорезчика из нашего региона и главу департамента госслужбы правительства области Валентину Дудникову. Фото: скриншот из Указа президента Юрий Федорович начал свою карьеру с преподавания в институте. В начале нулевых годов стал главой избиркома Новосибирска, а в 2010-м занял пост заммэра. На посту первого заместителя губернатора области Андрея Травникова Петухов уже 7 лет. В его копилки не одна награда за заслуги перед регионом.

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