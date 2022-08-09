Президент наградил медалью первого замгубернатора Новосибирской области Юрия Петухова

Имя Юрия Федоровича можно найти на 6 странице распоряжения главы государства. Также к награде II степени приставили газорезчика из нашего региона и главу департамента госслужбы правительства области Валентину Дудникову.
Юрий Федорович начал свою карьеру с преподавания в институте. В начале нулевых годов стал главой избиркома Новосибирска, а в 2010-м занял пост заммэра.
На посту первого заместителя губернатора области Андрея Травникова Петухов уже 7 лет. В его копилки не одна награда за заслуги перед регионом.