Уехавшего на «Дом-2» чиновника из Бердска сменил режиссёр конкурсов красоты

Новый глава отдела молодежи Иван Ольков окончил НГУЭУ, десять лет был руководителем студклуба и отдела по организации внеурочной работы.
Отметим, что Ольков был режиссером на конкурсах «Мисс Новосибирск» и «Мисс детская супермодель Новосибирск». Также он был замдиректора модельного агентства «Global Russian Model» в Новосибирске.
Ранее этот пост занимал 26-летний Владислав Дубровский, который ушел на шоу «Дом-2». На телепроект мужчина пришел в феврале этого года к Яне Захаровой, но отношения у них не сложились.