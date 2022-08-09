Уехавшего на «Дом-2» чиновника из Бердска сменил режиссёр конкурсов красоты

Уехавшего на «Дом-2» чиновника из Бердска сменил режиссёр конкурсов красоты
Уехавшего на «Дом-2» чиновника из Бердска сменил режиссёр конкурсов красоты
Сегодня, 10:43ПолитикаФото: _boroda_snova_v_dele_
В Бердске назначен новый начальник городского отдела по делам молодёжи. О кадровых назначениях сообщил мэр города Евгений Шестернин. Пост занял 38-летний Иван Ольков.

Новый глава отдела молодежи Иван Ольков окончил НГУЭУ, десять лет был руководителем студклуба и отдела по организации внеурочной работы.

Отметим, что Ольков был режиссером на конкурсах «Мисс Новосибирск» и «Мисс детская супермодель Новосибирск». Также он был замдиректора модельного агентства «Global Russian Model» в Новосибирске.

Ранее этот пост занимал 26-летний Владислав Дубровский, который ушел на шоу «Дом-2». На телепроект мужчина пришел в феврале этого года к Яне Захаровой, но отношения у них не сложились.

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