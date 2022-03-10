Два сенатора от Новосибирской области попали в санкционный список ЕС

Два сенатора от Новосибирской области попали в санкционный список ЕС
Два сенатора от Новосибирской области попали в санкционный список ЕС
Вчера, 09:00ПолитикаФото: Sokolov Aleksey / wikipedia.org
В список попали также бизнесмены.

Евросоюз подготовил новый пакет санкций, куда добавил 146 сенаторов. Среди них оказались два члена Совета федерации РФ от Новосибирской области Владимир Городецкий и Александр Карелин.

Отметим, что таким образом международное сообщество наказывает их за то, что они поддержали и утвердили решение правительства о сотрудничестве и помощи ДНР и ЛНР, где ведется спецоперация.

Санкции применят и в отношении 14 российских бизнесменов и их семей. В документе говорится, что это касается тех, кто поддерживает правительства РФ.

Отметим, ранее ЕС уже вводил ограничительные меры в отношении российских политиков и бизнесменов. Под санкции попали 862 физических и 53 юридических лиц.

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