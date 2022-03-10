Два сенатора от Новосибирской области попали в санкционный список ЕС

Евросоюз подготовил новый пакет санкций, куда добавил 146 сенаторов. Среди них оказались два члена Совета федерации РФ от Новосибирской области Владимир Городецкий и Александр Карелин.
Отметим, что таким образом международное сообщество наказывает их за то, что они поддержали и утвердили решение правительства о сотрудничестве и помощи ДНР и ЛНР, где ведется спецоперация.
Санкции применят и в отношении 14 российских бизнесменов и их семей. В документе говорится, что это касается тех, кто поддерживает правительства РФ.
Отметим, ранее ЕС уже вводил ограничительные меры в отношении российских политиков и бизнесменов. Под санкции попали 862 физических и 53 юридических лиц.