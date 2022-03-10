Новосибирский сенатор Владимир Городецкий оценил введённые против него санкции ЕС. Об этом он рассказал изданию НГС.
Сенатор, а в прошлом глава региона Владимир Городецкий назвал санкции Евросоюза незначительными. Политик заявил, что ехать за границу он не планировал, а счетов в других иностранных банках у него нет.
Также Городецкий отметил, что новость о санкционных списках его ничуть не расстроила. К информации он отнесся спокойно. Действия Запада он посчитал истерией. По мнению сенатора, введенные ограничения лишь дают новый рывок к развитию внутри России.
«Наверное, это плохо по счетам, которые за рубежом, но у меня их, слава богу, не было и нет. Ограничения по выездам? Обойдемся», - ответил Владимир Городецкий.
Напомним, 9 марта стало известно, что Евросоюз ввел санкции в отношении еще 14 бизнесменов и руководителей российских компаний, а также 146 представителей Совета Федерации. В этом списке оказались сенаторы Александр Карелин и Владимир Городецкий.