Новосибирский сенатор Владимир Городецкий оценил введённые против него санкции ЕС

Новосибирский сенатор Владимир Городецкий оценил введённые против него санкции ЕС
Новосибирский сенатор Владимир Городецкий оценил введённые против него санкции ЕС
Вчера, 11:28ПолитикаФото: сайт Правительства НСО
По мнению сенатора, введенные ограничения лишь дают новый рывок к развитию внутри России.

Новосибирский сенатор Владимир Городецкий оценил введённые против него санкции ЕС. Об этом он рассказал изданию НГС.

Сенатор, а в прошлом глава региона Владимир Городецкий назвал санкции Евросоюза незначительными. Политик заявил, что ехать за границу он не планировал, а счетов в других иностранных банках у него нет.

Также Городецкий отметил, что новость о санкционных списках его ничуть не расстроила. К информации он отнесся спокойно. Действия Запада он посчитал истерией. По мнению сенатора, введенные ограничения лишь дают новый рывок к развитию внутри России.

«Наверное, это плохо по счетам, которые за рубежом, но у меня их, слава богу, не было и нет. Ограничения по выездам? Обойдемся», - ответил Владимир Городецкий.

Напомним, 9 марта стало известно, что Евросоюз ввел санкции в отношении еще 14 бизнесменов и руководителей российских компаний, а также 146 представителей Совета Федерации. В этом списке оказались сенаторы Александр Карелин и Владимир Городецкий.

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