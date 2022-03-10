Прокуратура выяснит: кто послал на Украину срочников, нарушив указание Президента РФ

Прокуратура выяснит: кто послал на Украину срочников, нарушив указание Президента РФ
Прокуратура выяснит: кто послал на Украину срочников, нарушив указание Президента РФ
Вчера, 07:41ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Военнослужащие срочники попали в плен на Украине, сообщило Минобороны РФ 9 марта 2022. Кто не выполнил приказ Владимира Путина, запретившего привлекать срочников к военной спецоперации, выяснит Главная военная прокуратура – заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях Вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания», — цитируют заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова «Известия».

О том, что солдаты срочники попали в плен к украинскому нацбатальону, было сообщено на брифинге Минобороны РФ 9 марта 2022. «На одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены», - сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Министерством признаны факты присутствия срочников в частях армии РФ, участвующих в спецоперации на Украине. Военнослужащих срочной службы уже передислоцируют в Россию.

Раннее Президент РФ и Верховный главнокомандующий Владимир Путин дал указание категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины.

«Подчеркну, в боевых действиях не участвуют, и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные», - сказал Владимир Путин матерям, жёнам, сёстрам, невестам и подругам солдат и офицеров РФ, в поздравлении 8 марта.

Теперь материалы о невыполнении указания президента переданы Главной военной прокуратуре. Прокурорам предстоит найти виновных в нарушении прямых указаний Владимира Путина.

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