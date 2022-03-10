Прокуратура выяснит: кто послал на Украину срочников, нарушив указание Президента РФ

«Подчеркну, в боевых действиях не участвуют, и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные», - сказал Владимир Путин матерям, жёнам, сёстрам, невестам и подругам солдат и офицеров РФ, в поздравлении 8 марта.