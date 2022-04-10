Карта военной спецоперации на Украине: последние новости на сегодня 10 апреля 2022

Вооруженные Силы РФ продолжают проведение спецоперации на Украине. В результате последнего брифинга Минобороны РФ 9 апреля, на котором специальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о том, что в течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 65 военных объектов Украины.