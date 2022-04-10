Карта военной спецоперации на Украине: последние новости на сегодня 10 апреля 2022

Карта военной спецоперации на Украине: последние новости на сегодня 10 апреля 2022
Карта военной спецоперации на Украине: последние новости на сегодня 10 апреля 2022
Сегодня, 05:10ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три украинских беспилотных летательных аппарата, сообщает Минобороны РФ.

Вооруженные Силы РФ продолжают проведение спецоперации на Украине. В результате последнего брифинга Минобороны РФ 9 апреля, на котором специальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о том, что в течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 65 военных объектов Украины.

Среди них: четыре командных пункта и узла связи, три склада материально-технического обеспечения, а также 41 опорный пункт и районы сосредоточения украинской боевой техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три украинских беспилотных летательных аппарата: два – в районах населенных пунктов Мариуполь и Калининское, еще один, - «Байрактар ТБ-2» - в районе населенного пункта Сахновщина Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 127 самолетов, 98 вертолетов, 428 беспилотников, 2037 танков и других боевых бронированных машин, 229 установок реактивных систем залпового огня, 886 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1941 военных спецавтомобилей.

По данным СМИ обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.

Материалы по теме:
2022спецоперацияУкраинакартапоследние новостикарта Украинысегодня
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы