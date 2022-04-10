Когда закроют YouTube: за что видеохостингу грозит приговор в России в апреле 2022

Депутат РФ Олег Матвейчев заявил, у властей нет цели запретить YouTube, но пользователям надо готовиться к блокировкам в связи с новыми правилами, введенными видеохостингом. «Они разослали инструкции о том, я имею в виду YouTube, корпорации Google принадлежащую, что любая поддержка российской специальной операции это для них предмет бана», - цитируют депутата РИА Новости.