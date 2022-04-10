Когда закроют YouTube: за что видеохостингу грозит приговор в России в апреле 2022

Когда закроют YouTube: за что видеохостингу грозит приговор в России в апреле 2022
Когда закроют YouTube: за что видеохостингу грозит приговор в России в апреле 2022
Сегодня, 17:31ПолитикаФото: pixabay.comЖесткие заявления прозвучали в адрес видеохостинга YouTube
«YouTube себе приговор подписал», - сообщила в Телеграм представитель МИД РФ Мария Захарова 9 апреля 2022, после блокировки канала «Дума ТВ». Роскомнадзор заявил о 6 тысячах материалов дискредитирующих ВС РФ на видеохостинге YouTube.

Жесткие заявления в адрес видеохостинга YouTube российские официальные лица сделали на минувшей неделе. «YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», - написала в Телеграм-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова 9 апреля 2022 после блокировки YouTube-канала «Дума ТВ».

«Видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих лживый контент о ходе специальной военной операции на территории Украины и дискредитирующих Вооруженные силы РФ (порядка 6 тысяч материалов)», - заявление РКН цитирует РИА Новости.

Фото:pixabay.com

Роскомнадзор предъявляет претензии американской компании Google в связи с блокировкой YouTube-каналов российских СМИ. Ограничения касались 36 аккаунтов (в том числе RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ). Роскомнадзор уже запретил распространение рекламы Google и информационных ресурсов компании. Меры распространяются на Google Поиск, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail.

Блокировка Youtube в России ожидалась в 20-х числах марта, вслед за запретом Instagram и Facebook (Деятельность этих соцсетей признана экстремистской и запрещена в России), но тогда не состоялась. При этом сам YouTube полностью приостановил функции монетизации для российских пользователей.

Депутат РФ Олег Матвейчев заявил, у властей нет цели запретить YouTube, но пользователям надо готовиться к блокировкам в связи с новыми правилами, введенными видеохостингом. «Они разослали инструкции о том, я имею в виду YouTube, корпорации Google принадлежащую, что любая поддержка российской специальной операции это для них предмет бана», - цитируют депутата РИА Новости.

В ситуации, когда требования Роскомнадзора не выполняются американской корпорацией Google, перспектива закрытия YouTube снова выглядит достаточно вероятной.

Ожидание блокировки YouTube подстегнуло интерес к его российскому аналогу. В конце марта в российском видеохостинге Rutube за неделю зарегистрировалось в 5,5 раз больше пользователей, чем обычно. А количество загружаемого контента выросло в 2,8 раза.

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