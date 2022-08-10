Глава «Авито» назвал поправки в закон «О рекламе» экономическим вандализмом

В России рассматривают поправки в закон «О рекламе», согласно которым в стране будет создан единый оператор цифровых рекламных конструкций для наружной рекламы и классифайдов.

По мнению участников рынка классифайдов, закон является непродуманным, дублирующим действующее законодательство и разрушающим веру компаний, работающих в отрасли информационных технологий, в поддержку со стороны государства. Они уверены, что поправки приведут к откату технологий к началу века и оттоку ИТ-специалистов из России. Поправки были приняты в первом чтении, но против них уже выступили Федеральная антимонопольная служба, Министерство промышленности и торговли, Министерство экономического развития, «Опора России», АКИТ, РАЭК, Российская гильдия риелторов, РСПП, правительство Москвы, к ним присоединились АНО «Цифровая экономика», Сбер, «Яндекс» и почти все игроки рынка, сообщает inkazan.ru. Новый проект закона сочетает в себе различные модели по типу бизнеса: рынки цифровых продуктов, электронных объявлений и наружной рекламы. Если поправки будут приняты, следствием станет закрытие крупных сервисов объявлений, таких как «Авито», которым ежемесячно пользуются 56 миллионов жителей России — то есть почти каждая российская семья. По словам генерального директора «Авито» Владимира Правдивого, после принятия поправок последует наказание компаний, соблюдающих законодательные требования, а пользователи перейдут в серую зону, на данный момент нерегулируемую. Также это приведет к уничтожению конкуренции и потере десятками тысяч людей своих рабочих мест. Относительно контроля контента на легитимность — на классифайдах объявления публикуются только после тщательной проверки модераторами на предмет соответствия текста требованиям действующего законодательства. Такую работу только на «Авито» осуществляют 850 человек, среди которых 350 инженеров, построивших современный искусственный интеллект, отрабатывающий основной поток. Еще 500 человек занимаются разбором отдельных случаев в ручном режиме. К примеру, после блокировки по жалобам пользователей или по подозрению в несоответствии законодательству. Все компании индустрии сотрудничают с регуляторами по всем законодательным инициативам. Так, по словам Правдивого, «Авито» первым на рынке вместе с Минцифры внедрили услугу по верификации пользователей через «Госуслуги» с помощью приложения «Госключ». Для этого платформа прошла и проходит на регулярной основе все необходимые проверки. «Это экономический вандализм. Эффект будет очень токсичным и непредсказуемым. Но точно можно сказать, что не останется тех, кого это решение не затронет», — заявил эксперт. По мнению Правдивого, регулирование классифайдов необходимо исключить из текста проекта закона.

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