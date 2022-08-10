Политолог Шестаков назвал причину русофобии в странах Центральной Азии – интервью

Напомним, что недавно жители Новосибирска столкнулись с проблемой русофобии в Павлодарской области Казахстана - их назвали «фашистами» и просили покинуть родину за поддержку спецоперации на Украине. Причиной агрессивного поведения стала наклейка «Z» на стекле автомобиля.
Произошло ли изменение в отношении к России и россиянам после начала спецоперации РФ на Украине в странах Средней Азии: Казахстане, Киргизии и Узбекистане?
Я считаю, что каких-либо коренных изменений восприятия россиян не произошло после 24 февраля. Да, проводились акции протеста с требованием прекратить спецоперацию на Украине, но они были немногочисленные – в основном в них участвовали представители неправительственных организаций, которые ориентированы на сотрудничество с Западом, чтобы получать оттуда финансирование. Президент Киргизии Садыр Жапаров прекратил с апреля все такие акции – они официально прекращены до сентября 2022 года.
Критики России делали прогнозы, что из-за спецоперации экономика остановится и будет возвращение сотен тысяч мигрантов из Кыргызстана в Россию, а потом отключали SWIFT, а для этой страны денежные переводы важны – они даже в 2021 году побили рекорды. Но, разобрались наши граждане, деньги как шли, так и идут. Другое дело, что раньше присылались доллары, но сейчас только в рублях. Поэтому, попытки политизировать каким-то образом этот вопрос у нас это не сработало.
Есть ли рост антироссийских настроений? Или, наоборот, поддержка действий России?
В Казахстане, я считаю, что такие политические зрения только в социальных сетях, а не в реальной жизни. В целом, кто критиковал Россию еще в 2014 году за Крым – они так и критикуют, но число таких людей сильно не возросло. В Бишкеке также в малочисленном формате проводились акции в поддержку России, поэтому были и позитивные моменты. Поддержки особой нет, но и критика не звучит. Скорее всего это действие нейтральной политики – они не встали на чью-то сторону.
Факты бытового национализма присутствовали в странах Центральной Азии, но такое можно найти и в России по отношению к мигрантам. В Республике Кыргызстан никогда не было этого на массовом уровне, но были отдельные случаи, когда по национальному признаку, но это не системные вещи. У нас не было таких преследований, как было в Украине с 2014 года по отношению к россиянам. Большая миграция россиян происходила по объективным причинам – многие отсюда уезжают, чтобы зарабатывать деньги. Есть конечно политики, которые пытаются заработать себе политические дивиденды тем, что они якобы поднимают национальный вопрос и ищут ущемление, но это не системные вещи. Большого уровня проявления национализма у нас не было, и, надеюсь, не появится.
Когда-то у нас были инциденты, когда устраивали погромы на православных кладбищах – это прежде всего связано с тем, что делается это молодыми людьми, которые выросли в другой общественно-политической идеологической среде.
Какие настроения русской диаспоры в этих странах? Какая динамика отношений титульной нации к русским диаспорам?
Как известно, одна из больших проблем РФ на пространстве СНГ – это мягкая сила в лице того же Россотрудничества, которое критиковал пришедший на пост главы Евгений Примаков, он говорил, что организация работала формально - в основном над красивыми отчетами в Москву. Системной работы в Центральной Азии на протяжении 30 лет не было и нет.
На мой взгляд, неудачным оказался и опыт со строительством «русского мира». Активисты русской диаспоры в Казахстане сетовали на то, что все проводится формально, нет какой-то системности. На примере Кыргызстана могу сказать, что у нас официально более 80 организаций российских соотечественников, но они почти все показательные, чтобы отчитаться в центр. Еще одна проблема, что «русские мир» ориентирован только для своих – мероприятия проводятся только для них, а вот неправительственный сектор, который финансируется США, он ориентирован на работу со всеми слоями населения.
Интересный был факт, когда весной соотечественники решили провести масштабное мероприятие в поддержку России, а ряд местных СМИ стали искать организатора, но его так и не нашлось. Сразу стало понятно, что проведение такой акции напрямую связано с русской диаспорой, но они не взяли на себя ответственность – на мой взгляд, это тот самый пример беззубости данных организаций. Есть русский мир в отчетах и выделении финансирования, а есть в реалии.
Стоит отметить, что в прошлом году были парламентские выборы, но впервые за все годы независимости не один русский кандидат выше законодательного органа власти не попал. Это тоже свидетельство того, что все таки диаспора не работает в общественно-политическом поле. Они ограничивают свою работу в Кыргызстане проведением концерта, сжиганием масленицы или выставкой фотографии. Какая работа – такие и результаты.
Республики Центральной Азии не считаются недружественными для РФ? На чем это основано? И как долго сохранятся такие отношения?
В Республиках Центральной Азии заняли нейтральную позицию, как и в 2014 году во время присоединения Крыма – Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан тогда не поддержали это решение, но никто и не отрицал. Мне кажется, если будет референдум на территориях Украины, то скорее всего реакция у наших жителей будет схожая.
Другое дело, что сейчас санкции беспрецедентны в отношении России, а лидеры стран Центральной Азии держат в голове развития сценария, а тем более, что Госдепартамент США говорит, что санкции могут быть вторичны, поэтому могут найти повод, чтобы их осуществить, если наши лидеры займут такую позицию, но это уже взаимоотношения между Центральной Азии и Вашингтоном. Что касается России, то на самом деле есть ОДКБ и Евразийский союз, члена которыми являются страны Центральной Азии, поэтому здесь вопрос недружественных стран быстро находится на них ответ – разве может быть недружественная страна членом Евразийского союза или организацией договора о коллективной безопасности – нет конечно. Пока будут действовать эти два союза, то и будет статус дружественных государств. Плюс, есть и другие соглашения с Россией, которых никогда не было с США.
Как правильно себя вести жителям России в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане, чтобы не побили?
По разным оценкам, после 24 февраля в страны Центральной Азии приехало больше 100 тысяч жителей России – это не те, которые вернулись, а представители бизнеса и простые граждане. Я нигде даже не читал на уровне медиа материалы на тему - «Зачем они приехали», но может и появляются посты в соцсетях, однако на широком общественно-политическом уровне этого не происходит. Здесь играет роль и русскоязычная среда, ведь их родной язык здесь на официальном уровне. Я думаю, что наоборот происходит разворот россиян, и даже не случайно, что больше всего туристов в этом году было из РФ, потому что действует безвизовый режим и можно ехать с рублями - так выгодней, чем ехать в европейские страны.