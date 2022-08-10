Политолог Шестаков назвал причину русофобии в странах Центральной Азии – интервью

Другое дело, что сейчас санкции беспрецедентны в отношении России, а лидеры стран Центральной Азии держат в голове развития сценария, а тем более, что Госдепартамент США говорит, что санкции могут быть вторичны, поэтому могут найти повод, чтобы их осуществить, если наши лидеры займут такую позицию, но это уже взаимоотношения между Центральной Азии и Вашингтоном. Что касается России, то на самом деле есть ОДКБ и Евразийский союз, члена которыми являются страны Центральной Азии, поэтому здесь вопрос недружественных стран быстро находится на них ответ – разве может быть недружественная страна членом Евразийского союза или организацией договора о коллективной безопасности – нет конечно. Пока будут действовать эти два союза, то и будет статус дружественных государств. Плюс, есть и другие соглашения с Россией, которых никогда не было с США.