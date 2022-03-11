Добровольцы с Ближнего Востока приедут сражаться за Донбасс – Сергей Шойгу

16 тысяч добровольцев, большинство с Ближнего Востока готовы сражаться за ДРН и ЛНР, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу 11 марта 2022. На совещании с постоянными членами Совета Безопасности Президент РФ поддержал прибытие таких людей в зону боевых действий, чтобы они оказали помощь «не за деньги».

«К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики для того, чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении. Самое большое количество – из стран Ближнего Востока: уже более 16 тысяч заявок. И здесь, конечно, мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, тем более что эти запросы не за деньги, а по истинному желанию этих людей», - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе видеосовещания с постоянными членами Совбеза России 11 марта 2022. Такой шаг руководство России видит ответным на участие в конлфикте со стороны Украины иностранных граждан. Ранее Минобороны РФ выражало протест против прибытия 200 наемников их Хорватии. Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу. «Что касается сбора со всего мира наемников и направления их на Украину, – мы видим, они не скрывают, западные спонсоры Украины, украинского режима, не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права. Поэтому, если Вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, – ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», - цитирует Владимира Путина сайт Президента РФ. Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 11 марта 2022 – в материале Atas.info.

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