Губернатор Новосибирской области Травников заявил об уходе из Instagram и Facebook

Губернатор Новосибирской области Травников заявил об уходе из Instagram и Facebook
Губернатор Новосибирской области Травников заявил об уходе из Instagram и Facebook
Сегодня, 09:42ПолитикаФото: сайт Правительства НСО
Андрей Травников переходит на отечественные платформы из-за фейков и агрессивности в сторону россиян.

Губернатор Новосибирской области Травников заявил об уходе из Instagram и Facebook. Об этом глава региона написал на своей личной странице в Инстаграм.

Андрей Травников объявил о своем уходе из социальных сетей, а именно из Фейсбука и Инстаграма. По словам губернатора, на данных платформах появилось большое количество фейков. Также Травников отметил, что у соцсетей стала агрессивная политика, которая разжигает вражду к россиянам.

«Из-за огромного количества фейковой информации и агрессивной политики Facebook и Instagram, ведущей к разжиганию вражды к нашим соотечественникам, я принял решение прекратить размещение публикаций в этих социальных сетях», - написал он на своей странице в Instagram 11 марта.

Новосибирский губернатор добавил, что рассказывать о дальнейших событиях региона он будет только в отечественных социальных сетях, а именно «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Напомним, 11 марта стало известно, что призывы к насилию в отношении россиян разрешат в Facebook и Instagram. Речь идет о президенте РФ и Белоруссии, а также военных, принимающих участие в спецоперации на Украине.

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