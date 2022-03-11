Губернатор Новосибирской области Травников заявил об уходе из Instagram и Facebook

Андрей Травников объявил о своем уходе из социальных сетей, а именно из Фейсбука и Инстаграма. По словам губернатора, на данных платформах появилось большое количество фейков. Также Травников отметил, что у соцсетей стала агрессивная политика, которая разжигает вражду к россиянам.