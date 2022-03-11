Губернатор Новосибирской области Травников заявил об уходе из Instagram и Facebook. Об этом глава региона написал на своей личной странице в Инстаграм.
Андрей Травников объявил о своем уходе из социальных сетей, а именно из Фейсбука и Инстаграма. По словам губернатора, на данных платформах появилось большое количество фейков. Также Травников отметил, что у соцсетей стала агрессивная политика, которая разжигает вражду к россиянам.
«Из-за огромного количества фейковой информации и агрессивной политики Facebook и Instagram, ведущей к разжиганию вражды к нашим соотечественникам, я принял решение прекратить размещение публикаций в этих социальных сетях», - написал он на своей странице в Instagram 11 марта.
Новосибирский губернатор добавил, что рассказывать о дальнейших событиях региона он будет только в отечественных социальных сетях, а именно «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Напомним, 11 марта стало известно, что призывы к насилию в отношении россиян разрешат в Facebook и Instagram. Речь идет о президенте РФ и Белоруссии, а также военных, принимающих участие в спецоперации на Украине.