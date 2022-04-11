Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева ушла в отставку

Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании 11 апреля. Исполняющим обязанности министра культуры назначен Юрий Зимняков.
Андрей Травников отметил заслуги Натальи Ярославцевой перед Новосибирской областью. Известно, что Наталья Ярославцева уходит в образовательную сферу.
В последнее время Минкультуры НСО подвергалось постоянной критике из-за отмены некоторых спектаклей и ухода главного дирижера Новосибирской филармонии Томаса Зандерлинга. После этих событий ходили слухи, что Ярославцева по окончанию своего отпуска покинет пост, но губернатор Андрей Травников опровергал слухи.
Еще в пятницу, 8 апреля отставка министра культуры не была подтверждена. «Никаких официальных документов об отставке министра культуры нет. В данный момент Ярославцева Наталья Васильевна является действующим министром», - ответил 8 апреля на вопрос Atas.info руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства региона Сергей Нешумов.
Наталья Ярославцева занимала пост министра культуры в правительстве губернатора Андрея Травникова с июля 2020 года – она работала в этой должности уже второй раз. В первый раз она занимала министерское кресло с 2010 по 2013 год, когда главой области был Василий Юрченко. Ранее, с 2008 года работала руководителем департамента культуры Новосибирской области. С 1980 по 2008 прошла профессиональный путь от учителя до директора Гимназии №10, и на этом посту получила известность в Новосибирске.