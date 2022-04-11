Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева ушла в отставку

Наталья Ярославцева занимала пост министра культуры в правительстве губернатора Андрея Травникова с июля 2020 года – она работала в этой должности уже второй раз. В первый раз она занимала министерское кресло с 2010 по 2013 год, когда главой области был Василий Юрченко. Ранее, с 2008 года работала руководителем департамента культуры Новосибирской области. С 1980 по 2008 прошла профессиональный путь от учителя до директора Гимназии №10, и на этом посту получила известность в Новосибирске.