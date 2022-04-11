Замгубернатора Новосибирской области в Москве стал Максим Кудрявцев

Замгубернатора Новосибирской области в Москве стал Максим Кудрявцев

Замгубернатора Новосибирской области в Москве стал Максим Кудрявцев

Сегодня, 07:20
Политика
Фото: Заксобрание НСО
Максим Кудрявцев ранее был депутатом Заксобрания
8 лет эту должность занимал Василий Смирнов.

В Москве новым заместителем губернатора Новосибирской области назначен депутат Госдумы Максим Кудрявцев. Об этом сообщил Андрей Травников на оперативном совещании 11 апреля.

Ранее эту должность занимал Василий Смирнов. Сейчас он переходит на другую работу. Смирнов курировал работу представительства Новосибирской области в Москве с 2014 года.

Также глава региона в понедельник, 11 апреля рассказал, что министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева ушла в отставку. Андрей Травников отметил заслуги Натальи Ярославцевой перед Новосибирской областью. Известно, что Наталья Ярославцева уходит в образовательную сферу.

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