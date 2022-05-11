Борис Мосин стал новым прокурором города Обь

Борис Мосин стал новым прокурором города Обь
Борис Мосин стал новым прокурором города Обь
Сегодня, 19:10ПолитикаФото: Прокуратура НСО
Прокурором города Обь под Новосибирском назначили 36-летнего Бориса Мосина, который раньше был главой прокуратуры Кочковского района. Приказ опубликован на официальном сайте ведомства.

Борис Мосин родился в 1986 году. Он закончил полицейскую академию на «юриспруденции». С 2000-х годов начал работать в прокуратуре в разных районах, больше ничего в его жизни не менялось в области работы – он продолжает трудится на благо родины и населения.

Коллеги называют его хорошим специалистом, которые умеет правильно организовать работу и принимать сложные решения, ставить профессиональные задачи для их выполнения.

Он был награжден за примерное исполнение служебных обязанностей, а также «За верность закону» третьей степени. Раньше прокуратуру города Обь возглавлял Игорь Власов.

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