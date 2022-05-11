Преимущества и недостатки франчайзинга

Сущность франчайзинга заключается в том, что одна фирма (продавец франшизы) наделяет другую (покупателя франшизы) правом заниматься тем же видом деятельности под своим брендом за определенное вознаграждение. Покупателю передается стартовый набор документов. В его распоряжении оказывается все, что входит в франшизу, а именно:
Кроме того, франчайзинговый пакет может включать в себя программное обеспечение, пособия по развитию бизнеса и прочие документы, упрощающие вхождение покупателя франшизы в бизнес.
Главное достоинство франчайзинга состоит в том, он дает предпринимателю доступ к опробованной бизнес-модели, обеспечивая следующие возможности:
Наряду с целым рядом преимуществ у франчайзинга есть и определенные недостатки: