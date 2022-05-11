Преимущества и недостатки франчайзинга

Для людей, желающих открыть свое дело, одним из наиболее привлекательных вариантов является франчайзинг. У этого способа ведения бизнеса есть целый ряд достоинств, хотя имеются и определенные недостатки.

Франчайзинговый пакет Сущность франчайзинга заключается в том, что одна фирма (продавец франшизы) наделяет другую (покупателя франшизы) правом заниматься тем же видом деятельности под своим брендом за определенное вознаграждение. Покупателю передается стартовый набор документов. В его распоряжении оказывается все, что входит в франшизу, а именно: лицензионный договор, регулирующий взаимоотношения франчайзера и франчайзи;

свидетельство о праве на товарный знак;

требуемые разрешения и лицензии;

бизнес-бук, содержащий информацию по всем бизнес-процессам фирмы;

бренд-бук, содержащий детальное описание требований, предъявляемых к оформлению бизнеса;

политика управления сотрудниками;

бизнес-модель, включающая в себя сметы на открытие, структуру расходов, расчет окупаемости;

руководство, предназначенное для управляющего. Кроме того, франчайзинговый пакет может включать в себя программное обеспечение, пособия по развитию бизнеса и прочие документы, упрощающие вхождение покупателя франшизы в бизнес. Преимущества, получаемые предпринимателем от использования франшизы Главное достоинство франчайзинга состоит в том, он дает предпринимателю доступ к опробованной бизнес-модели, обеспечивая следующие возможности: Известная торговая марка. Покупатель франшизы получает право пользоваться брендом, на раскрутку которого его собственник потратил много лет.

Обучение и консультирование. Франчайзер передает покупателю франшизы подробные инструкции, позволяющие первому увеличивать ценность своей торговой марки, а второму – зарабатывать прибыль.

Уменьшение рисков. Оно обеспечивается за счет того, что франчайзер уже решил вопросы, связанные с разработкой схем сбыта, поиском поставщиков, выработкой требований, предъявляемых к помещениям, сотрудникам и оборудованию.

Быстрая окупаемость затрат. Использование торговой марки и бизнес-модели франчайзера позволяет минимизировать издержки. К примеру, можно получить значительные скидки у поставщиков и понизить затраты на продвижение. Недостатки использования франшизы Наряду с целым рядом преимуществ у франчайзинга есть и определенные недостатки: Паушальный взнос. Данный термин обозначает стоимость приобретения франшизы. Даже если франчайзер не завышает величину паушального взноса, покупателю приходится расставаться со своими деньгами вне зависимости от того, насколько успешным окажется его бизнес в дальнейшем.

Контроль. Покупатель франшизы ограничен в свободе выбора решений, поскольку они в основном предусмотрены условиями франчайзингового пакета. Для новичков в бизнесе это неплохо, а вот опытных предпринимателей такое положение дел зачастую не устраивает.

Обязательные платежи. Они включают в себя не только роялти (регулярные платежи владельцу франшизы), но и диктуемые им условия по закупке сырья или расходников. Франчайзи должен их учитывать при расчете прибыли, в то время как независимый предприниматель имеет возможность распоряжаться своими деньгами, как ему захочется.

Зависимость от выбранной бизнес-модели. При покупке франшизы бизнесмен принимает условия, установленные ее продавцом. Надо с самого начала понимать, что изменить эти условия нельзя. Тем, кто предпочитает самостоятельность, стоит тщательно оценить все последствия принятия франчайзинговой схемы.

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