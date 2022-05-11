В Новосибирской области 2 млрд рублей направят на решение проблем обманутых дольщиков

Проблемы порядка двух десятков долгостроев Новосибирской области решаются Правительством региона благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов, ликвидируется дефицит на достройку проблемных объектов на сумму уже порядка 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Сейчас в области стартовал новый масштабный инвестиционный проект (МИП). Один из инициаторов - ООО «Энергетик. Специализированный застройщик» займется долгостроем на улице Есенина, 12/1 в Новосибирске. Решение об этом подписал губернатор Андрей Травников. Всего в Новосибирске реализуются 33 МИПа. Как рассказал и.о министра строительства региона Алексей Колмаков, им передадут более 31,5 тысяч кв. м жилья обманутых дольщиков. Так, проекты помогут в ликвидации дефицита проблемных объектов – на эти цели направят порядка 2 млрд рублей. Кроме того, благодаря инвестпроектам планируют решить проблемы 206 дольщиков. В их собственность отдадут 1 000 кв. м недвижимости. В свою очередь застройщику, согласно Закону Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ, предоставлен участок без проведения торгов для строительства многоквартирных домов по улице Проточная в Ленинском районе Новосибирска. Проект планируется реализовать в течение семи лет. «Сегодня благодаря реализации масштабных инвестпроектов решаются проблемы порядка двух десятков долгостроев Новосибирской области – это очень весомый результат. Вопросы еще 39 долгостроев решаются в рамках работы с ППК «Фонд»: 8 домов будут достроены, дольщики 16-ти объектов получат компенсации, Правительством Новосибирской области по 11 объектам уже направлены ходатайства в публично-правовую компанию, дополнительно готовятся ходатайства в отношении еще пяти проблемных объектов», – отметил Алексей Колмаков.

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