В Новосибирской области 2 млрд рублей направят на решение проблем обманутых дольщиков

В Новосибирской области 2 млрд рублей направят на решение проблем обманутых дольщиков
В Новосибирской области 2 млрд рублей направят на решение проблем обманутых дольщиков
Сегодня, 16:27ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Проблемы порядка двух десятков долгостроев Новосибирской области решаются Правительством региона благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов, ликвидируется дефицит на достройку проблемных объектов на сумму уже порядка 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Сейчас в области стартовал новый масштабный инвестиционный проект (МИП). Один из инициаторов - ООО «Энергетик. Специализированный застройщик» займется долгостроем на улице Есенина, 12/1 в Новосибирске. Решение об этом подписал губернатор Андрей Травников.

Всего в Новосибирске реализуются 33 МИПа. Как рассказал и.о министра строительства региона Алексей Колмаков, им передадут более 31,5 тысяч кв. м жилья обманутых дольщиков. Так, проекты помогут в ликвидации дефицита проблемных объектов – на эти цели направят порядка 2 млрд рублей.

Кроме того, благодаря инвестпроектам планируют решить проблемы 206 дольщиков. В их собственность отдадут 1 000 кв. м недвижимости.

В свою очередь застройщику, согласно Закону Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ, предоставлен участок без проведения торгов для строительства многоквартирных домов по улице Проточная в Ленинском районе Новосибирска. Проект планируется реализовать в течение семи лет.

«Сегодня благодаря реализации масштабных инвестпроектов решаются проблемы порядка двух десятков долгостроев Новосибирской области – это очень весомый результат. Вопросы еще 39 долгостроев решаются в рамках работы с ППК «Фонд»: 8 домов будут достроены, дольщики 16-ти объектов получат компенсации, Правительством Новосибирской области по 11 объектам уже направлены ходатайства в публично-правовую компанию, дополнительно готовятся ходатайства в отношении еще пяти проблемных объектов», – отметил Алексей Колмаков.

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