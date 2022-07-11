Поправки в бюджет: губернатор взял на контроль исполнение социальных обязательств

Дополнительные дорожные работы, новая техника для аграриев, больше квартир для детей-сирот – Губернатор Андрей Травников, в ходе оперативного совещания 11 июля, дал несколько поручений по скорейшему выполнению бюджетных социальных обязательств.

Соответствующие поправки в бюджет Новосибирской области общим объемом почти 1,5 млрд рублей были приняты на прошлой неделе. Губернатор Андрей Травников поручил областному минтрансу оперативно начать дополнительные дорожные работы. Как подчеркнул глава региона, благодаря поправкам в бюджет, в этом году добавлены средства на ремонтно-строительные работы в дорожной отрасли. На общий список объектов в Новосибирской области будут выделены дополнительные 240 миллионов рублей, плюс к этому целевые транши пойдут на нужды отдельных муниципалитетов. «С учётом того, что строительно-ремонтный сезон перевалил через экватор, хотелось бы услышать, как эти средства будут осваиваться. Поэтому просьба − приступить к реализации всех мероприятий, проработать график, и на следующей неделе доложить о ходе контрактования и планах по производству работ», – дал поручение Губернатор. На субсидии новосибирским аграриям для приобретения техники выделены 900 млн рублей. В ходе оперативного совещания в Правительстве региона Губернатор Андрей Травников поручил министерству сельского хозяйства оперативно довести средства до сельхозтоваропроизводителей. Также глава региона поручил в короткие сроки приступить к обеспечению квартирами детей-сирот за счет дополнительных бюджетных средств. «Обращаюсь ко всем главам и мэрам – продолжаем наращивать объемы реализации программы по предоставлению жилья детям сиротам. На прошедшей сессии были приняты поправки в бюджет – уважаемые коллеги, все ваши дополнительные потребности учтены, обеспечены финансированием – в целом добавлено 270 миллионов рублей. Просьба оперативно приступить к приобретению, строительству домов и квартир, до конца года эти средства, безусловно, нужно будет реализовать. Все квартиры должны быть куплены и предоставлены гражданам», – подчеркнул Андрей Травников.

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