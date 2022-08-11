Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев ушел в отставку

Напомним, что слухи об отставке областного прокурора начали ходить еще в июля 2022 года. Предполагается, что его пост займет прокурор Амурской области Александр Бучман.
Собеседник редакции рассказал, что на подведении итогов работы за первое полугодие был анонсирован уход Хорошева – ему даже подарили памятные наручные часы.
Различные источники заявляют, что Яков Хорошев вернется в родной Алтайский край, где он провел много лет за работой до переезда в столицу Сибири.
Стоит отметить, что 29 июля уже был подписан указ президентом России Владимиром Путиным об освобождении правоохранителя от должности.