Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев ушел в отставку

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев ушел в отставку
Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев ушел в отставку
Сегодня, 17:11ПолитикаАлександр КондратьевФото: Прокуратура НСО
Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев подал в отставку спустя почти 4 года работы. Информацию предоставило издание «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источники.

Напомним, что слухи об отставке областного прокурора начали ходить еще в июля 2022 года. Предполагается, что его пост займет прокурор Амурской области Александр Бучман.

Собеседник редакции рассказал, что на подведении итогов работы за первое полугодие был анонсирован уход Хорошева – ему даже подарили памятные наручные часы.

Различные источники заявляют, что Яков Хорошев вернется в родной Алтайский край, где он провел много лет за работой до переезда в столицу Сибири.

Стоит отметить, что 29 июля уже был подписан указ президентом России Владимиром Путиным об освобождении правоохранителя от должности.

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