Агентство Fitch понизило рейтинг Новосибирска до дефолтного уровня «С»

Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг для региональных и местных органов власти в РФ. Новосибирск в числе 20 субъектов с рейтингом «С».

«Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 20 российских местных и региональных органов власти к иностранной и местной валюте до «С», - цитирует заявление агентства РИА «Новости». Дефолт неизбежен или уже начался – такой ситуации соответствует уровень «С» по шкале международного агентства Fitch Ratings. Fitch понизило рейтинги Москвы, Московской области, Татарстана, Санкт-Петербурга, Нижегородской области и ряда других регионов. Также на сайте агентства рейтинг «С» присвоен городу Новосибирску 11 марта 2022. Это уже повторное снижение рейтингов.

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