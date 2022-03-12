Агентство Fitch понизило рейтинг Новосибирска до дефолтного уровня «С»

Агентство Fitch понизило рейтинг Новосибирска до дефолтного уровня «С»
Агентство Fitch понизило рейтинг Новосибирска до дефолтного уровня «С»
Сегодня, 14:19ПолитикаФото: Медиахолдинг1MiМэрия Новосибирска
Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг для региональных и местных органов власти в РФ. Новосибирск в числе 20 субъектов с рейтингом «С».

«Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 20 российских местных и региональных органов власти к иностранной и местной валюте до «С», - цитирует заявление агентства РИА «Новости».

Дефолт неизбежен или уже начался – такой ситуации соответствует уровень «С» по шкале международного агентства Fitch Ratings.

Fitch понизило рейтинги Москвы, Московской области, Татарстана, Санкт-Петербурга, Нижегородской области и ряда других регионов.

Также на сайте агентства рейтинг «С» присвоен городу Новосибирску 11 марта 2022.

Это уже повторное снижение рейтингов.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© ATAS.INFO (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы