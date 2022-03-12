Агентство Fitch понизило рейтинг Новосибирска до дефолтного уровня «С»

«Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 20 российских местных и региональных органов власти к иностранной и местной валюте до «С», - цитирует заявление агентства РИА «Новости».
Дефолт неизбежен или уже начался – такой ситуации соответствует уровень «С» по шкале международного агентства Fitch Ratings.
Fitch понизило рейтинги Москвы, Московской области, Татарстана, Санкт-Петербурга, Нижегородской области и ряда других регионов.
Также на сайте агентства рейтинг «С» присвоен городу Новосибирску 11 марта 2022.
Это уже повторное снижение рейтингов.