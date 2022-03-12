Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 12 марта 2022

Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 12 марта 2022
Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 12 марта 2022
Сегодня, 05:46ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Войска ДНР продвинулись на 8 км, российские военные - на 11 км.

Войска Донецкой народной Республики продвинулись еще на 8 километров во время спецоперации в Украине. Вместе с российскими военными они взяли под контроль Новоандреевку, Кириловку, Благодатное.

ВС России вышли на рубеж Новодонецкое – Новомайорское – Егоровка. Продвижение составило 11 километров.

В течение дня авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе три беспилотных летательных аппарата, в том числе два – «Байрактар ТБ-2». Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 82 объекта ВСУ. В том числе: четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса; один С-300, один – «Бук М-1» и один – «Оса», три склада боеприпасов и ГСМ, а также 63 места скопления боевой техники.

Всего за время операции выведено из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины.

Уничтожены: 121 беспилотный летательный аппарат, 1067 танков и других боевых бронированных машин, 114 реактивных систем залпового огня, 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 862 единицы специальной военной автомобильной техники.

В ходе успешных наступательных действий против украинских националистов российские военнослужащие захватывают большое число переносных зенитных ракетных комплексов различных типов. Так, вчера в Херсонской области были изъяты очередные ПЗРК «Игла».

Украинские националисты, спешно отступая с занимаемых позиций, бросили данные комплексы в ящиках вместе с другим вооружением и боеприпасами. В настоящее время организована проверка серийных номеров ПЗРК для установления страны-поставщика данного оружия из Восточной Европы.

Киевский националистический режим, бесконтрольно раздавая полученные от европейских стран и США переносные зенитно-ракетные комплексы, создает долговременную угрозу террористических атак гражданским воздушным судам. Эта касается не только Украины, а прежде всего европейских стран, которые отправляют сотни наемников и неонацистов для участия в боевых действиях. Российские военнослужащие продолжат поиск и изъятие брошенных националистами ПЗРК для недопущения попадания смертоносного оружия к террористам и последующего их вывоза за пределы Украины».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© ATAS.INFO (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы