Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 12 марта 2022

В течение дня авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе три беспилотных летательных аппарата, в том числе два – «Байрактар ТБ-2». Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 82 объекта ВСУ. В том числе: четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса; один С-300, один – «Бук М-1» и один – «Оса», три склада боеприпасов и ГСМ, а также 63 места скопления боевой техники.