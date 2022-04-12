Выступление Владимира Путина сегодня 12 апреля 2022: время начала ТВ трансляции

Президент Владимир Путин прилетел в Благовещенск. Вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко он посетит космодром Восточный, в честь празднования Всемирного Дня космонавтики 12 апреля 2022. Об этом сообщают РИА-Новости.
Перед пресс-конференцией с журналистами, главы двух стран осмотрят с вертолета строительство космодрома Восточный, а также инфраструктурных объектов. Состоится и награждение летчиков-космонавтов. Владимир Путин пообщается с губернатором Амурской области Василием Орловым и главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.
На переговорах политики обсудят двустороннее сотрудничество, а именно противодействия западным санкциям. По итогам встречи пройдет совместная пресс-конференция. Обычно ТВ трансляции начинаются в 12 или 15 часов по московскому времени. Начало нынешней пока неизвестно, как станет известно, мы обязательно сообщим.
Владимир Путин и Александр Лукашенко в Благовещенск уже прибыли.
Выступая на космодроме «Восточный» 12 апреля 2022 президент Владимир Путин сделал несколько заявлений.
Цели спецоперации по защите Донбасса будут достигнуты, они благородные – помочь людям в Донбассе. Украину превращали в антироссийский плацдарм и столкновение было неизбежно, это был вопрос времени. Россия не собирается изолироваться от современного мира, это невозможно. Россия возобновит лунную программу. Речь идет о запуске автоматического аппарата «Луна-25». Подробнее о сказанном Путиным читайте на сайте ТАСС.