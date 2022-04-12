Выступление Владимира Путина сегодня 12 апреля 2022: время начала ТВ трансляции

Цели спецоперации по защите Донбасса будут достигнуты, они благородные – помочь людям в Донбассе. Украину превращали в антироссийский плацдарм и столкновение было неизбежно, это был вопрос времени. Россия не собирается изолироваться от современного мира, это невозможно. Россия возобновит лунную программу. Речь идет о запуске автоматического аппарата «Луна-25». Подробнее о сказанном Путиным читайте на сайте ТАСС.