Банк Хоум Кредит уменьшил ставки по кредитам наличными

Банк Хоум Кредит сообщил, что ставки по кредитам наличными стали ниже на восемь процентных пунктов в связи с понижением ключевой ставки Центробанком Российской Федерации.

Об этом рассказала директор департамента необеспеченного кредитования Банка Хоум Кредит Оксана Байда. Таким образом, в настоящее время самая низкая ставка составляет 11,9% годовых, пишут newizv.ru. Напомним, Центральный банк России 29 апреля объявил о решении уменьшить ключевую ставку на три процентных пункта - до четырнадцати процентов. Это, в свою очередь, повлекло за собой снижение стоимости денег в экономике и улучшение условий банковского кредитования. В итоге многие российские кредитно-финансовые учреждения уже проиндексировали ставки по кредитам в меньшую сторону или сделают это в ближайшем будущем. По мнению экспертов, кредиты продолжат дешеветь, и заемщикам стоит начать отслеживать новые выгодные предложения.

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