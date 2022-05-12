Харьков разорвал побратимские отношения с Новосибирском

Харьков разорвал побратимские отношения с Новосибирском
Харьков разорвал побратимские отношения с Новосибирском
Сегодня, 16:08ПолитикаАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Глава украинского города Харьков Игорь Терехов разорвал побратимские отношения с Новосибирском и другими городам РФ. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.

Терехов считает, что у Харькова не должно быть собратьев среди городов России из-за спецоперации на Украине – он назвал недопустимым такие отношения.

При этом депутаты поддержали его в этом решение единогласно – все были только за разорвать отношения с городами РФ – Белгородом, Москвой, Нижним Новгородом, Новосибирском и Санкт-Петербургом.

Мэрия Новосибирска прокомментировала эту информацию тем, что в настоящее время никаких уведомлений не было. При этом побратимские отношение с украинским городом были установлены еще в 2011 году.

Напомним, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что необходимо «изгнать» нацизм из Украины и объявил начало военной спецоперации. Причиной послужило то, что украинские «нацисты» терроризировали мирных жителей восемь лет на Донбассе.

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спецоперацияУкраина
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