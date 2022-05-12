Харьков разорвал побратимские отношения с Новосибирском

Терехов считает, что у Харькова не должно быть собратьев среди городов России из-за спецоперации на Украине – он назвал недопустимым такие отношения.
При этом депутаты поддержали его в этом решение единогласно – все были только за разорвать отношения с городами РФ – Белгородом, Москвой, Нижним Новгородом, Новосибирском и Санкт-Петербургом.
Мэрия Новосибирска прокомментировала эту информацию тем, что в настоящее время никаких уведомлений не было. При этом побратимские отношение с украинским городом были установлены еще в 2011 году.
Напомним, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что необходимо «изгнать» нацизм из Украины и объявил начало военной спецоперации. Причиной послужило то, что украинские «нацисты» терроризировали мирных жителей восемь лет на Донбассе.