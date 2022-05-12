Новосибирца оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Новосибирца оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
Новосибирца оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
Сегодня, 08:16ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
33-летний житель Новосибирска был оштрафован за дискредитацию российских военных, о чем сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчина из Новосибирска получил штраф за дискредитацию российских военных. Об этом информируют в ведомстве МВД по региону.

За дискредитацию Вооруженных сих РФ выписали штраф в 30 тысяч рублей. Сообщается, что правоохранители обнаружили в соцсетях пост, который считается дискредитацией.

Автор публикации - 33-летний новосибирец, проживающий в Октябрьском районе. В итоге суд вынес приговор по протоколу о публичных действиях, оскорбляющих ВС.

Это не единственный случай, когда жителей Новосибирска оштрафовывают за дискредитацию военных Российской Федерации. Например, в апреле 2022 года суд выписал штраф 17-летнему подростку, который прокомментировал один из постов в Телеграм.

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