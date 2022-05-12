Новосибирца оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Мужчина из Новосибирска получил штраф за дискредитацию российских военных. Об этом информируют в ведомстве МВД по региону.
За дискредитацию Вооруженных сих РФ выписали штраф в 30 тысяч рублей. Сообщается, что правоохранители обнаружили в соцсетях пост, который считается дискредитацией.
Автор публикации - 33-летний новосибирец, проживающий в Октябрьском районе. В итоге суд вынес приговор по протоколу о публичных действиях, оскорбляющих ВС.
Это не единственный случай, когда жителей Новосибирска оштрафовывают за дискредитацию военных Российской Федерации. Например, в апреле 2022 года суд выписал штраф 17-летнему подростку, который прокомментировал один из постов в Телеграм.