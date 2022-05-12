РЖД займутся техобслуживанием "Сапсанов" и "Ласточек"

Техническое обслуживание высокоскоростных поездов «Сапсан» и «Ласточка» продолжится в системе РЖД в соответствии с российским законодательством. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Как только стало известно о сворачивании деятельности германского концерна Siemens, прежде занимавшегося техобслуживанием поездов, представители ОАО «Российские железные дороги» заявили, что после ухода Siemens с российского рынка техническое обслуживание поездов возьмет на себя холдинг "РЖД". Об этом сообщает ТАСС. На сегодня компания Siemens уже приступила к процедуре прекращения производственной и операционной деятельности в РФ, сообщается в заявлении представителей концерна. Напомним, Siemens осуществляет проекты в таких областях, как интеллектуальная инфраструктура зданий, распределенные энергосистемы, автоматизация и цифровизация технологического процесса, интеллектуальные решения для железнодорожного и автомобильного транспорта. Обслуживать составы и контролировать их техническое состояние теперь будет ООО «ВСМ ДВЕ СТОЛИЦЫ». В него, по информации ТГ-канала Vgudok, перейдет большинство сотрудников Siemens. Им предоставят те же условия труда, что были в прежней компании. В данный момент проводится оценка фонда запасных частей, решаются вопросы по их поставке и локализации, а также актуализации технической документации на ТОиР.

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