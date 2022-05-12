Вице-спикер Совета Федерации Турчак приехал в Новосибирск и оценил НОВАТ

Оперный театр в Новосибирске встретил первого заместителя Совета Федерации Андрея Турчака. Также НОВАТ посетил и новосибирский губернатор Андрей Травников.
Экскурсию по театру проводил бывший худрук Владимир Кехман. Он рассказал, что в балетном крыле идет ремонт – там обновят гримерки, сделают душевые, кабинет для массажа и спортзал.
Также Андрей Турчак поучаствовал в заседании регионального штаба по газификации региона. Встреча прошла в администрации станции Мочище.
Напомним, актер Марат Башаров сыграет на сцене Новосибирского театра в балете «Конёк-Горбунок». На сцене 12, 13 и 14 мая сыграет одну из главных ролей актер театра и кино.