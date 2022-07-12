Правительство и депутаты обсуждают проект концессионных соглашений по полигонам

В ходе заседаний рабочей группы представители Правительства Новосибирской области отметили, что на каждый объект будет заключаться отдельное концессионное соглашение, что позволит строить левобережный и правобережный полигон в Новосибирском районе без привязки друг другу. Для обеспечения участия добросовестного концессионера в проекте концессионных соглашений указана необходимость предоставления банковской гарантии, при этом из проектов концессионных соглашений исключены все излишние бюджетные гарантии концессионеру, а также возврат концессионеру убытков с целью компенсации рисков предпринимательской деятельности за счет средств областного бюджета.