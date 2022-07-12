Правительство и депутаты обсуждают проект концессионных соглашений по полигонам

Правительство и депутаты обсуждают проект концессионных соглашений по полигонам
Правительство и депутаты обсуждают проект концессионных соглашений по полигонам
Вчера, 10:35ПолитикаФото: Атас.инфо
Рабочая группа в составе представителей регионального Правительства и депутатов Законодательного Собрания работает над корректировкой концессионных соглашений для строительства полигонов ТКО в Новосибирской агломерации.

Заместитель Губернатора Сергей Сёмка и представители областных органов власти приняли участие в заседаниях рабочей группы под председательством заместителя Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Ирины Диденко. Заседания прошли 8 и 11 июля.

«Во взаимодействии с депутатским корпусом будут учтены высказанные предложения. Главная цель – найти взвешенные и конструктивные решения», – подчеркнул заместитель Губернатора Сергей Сёмка.

В ходе заседаний рабочей группы представители Правительства Новосибирской области отметили, что на каждый объект будет заключаться отдельное концессионное соглашение, что позволит строить левобережный и правобережный полигон в Новосибирском районе без привязки друг другу. Для обеспечения участия добросовестного концессионера в проекте концессионных соглашений указана необходимость предоставления банковской гарантии, при этом из проектов концессионных соглашений исключены все излишние бюджетные гарантии концессионеру, а также возврат концессионеру убытков с целью компенсации рисков предпринимательской деятельности за счет средств областного бюджета.

Ключевая задача рабочей группы – учесть замечания и предложения о реализации концессионных соглашений по созданию полигонов ТКО, поступившие от депутатов Законодательного Собрания в ходе совместного заседания комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, а также комитета строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам 15 июня.

Особое внимание Правительством региона и депутатами при формировании проекта концессионных соглашений уделяется вопросам определения сроков ввода объектов в эксплуатацию и поступления инвестиций, условиям строительства комплексов с применением современных технологий, снижающих воздействие на окружающую среду, а также выработке таких условий концессионного соглашения, которые бы максимально стимулировали участие добросовестных концессионеров, исключение из проекта концессионного соглашения излишние гарантии концессионеру и ряд других.

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