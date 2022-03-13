Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 13 марта 2022

За день авиацией и ПВО ВКС России сбиты в воздухе: один вертолет Ми-24 украинских военно-воздушных сил и три беспилотных летательных аппарата, в том числе один – «Байрактар ТБ-2». Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 79 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе: четыре пункта управления и узла связи, два зенитных ракетных комплекса, три установки РСЗО, одна станция РЭБ, шесть складов боеприпасов и ГСМ и 54 мест скопления боевой техники.