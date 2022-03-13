Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 13 марта 2022

Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 13 марта 2022
Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 13 марта 2022
Сегодня, 05:16ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
За последний день продвижение достигло 12 километров.

В результате брифинга Минобороны России стало известно, Вооруженные Силы Российской Федерации, продолжают наступление на широком фронте. Там они установили контроль над населенными пунктами НОВОАНДРЕЕВКА, КИРИЛОВКА, а также вышли на рубеж НОВОМАЙОРСКОЕ – ПАВЛОВКА - НИКОЛЬСКОЕ - ВЛАДИМИРОВКА - БЛАГОДАТНОЕ. Продвижение за день составило 12 километров.

Группировка войск Луганской Народной Республики взяла под контроль населенные пункты МОЛОДЕЖНОЕ, ВОЗГОРЬЕ и овладела южной и центральной частью населенного пункта ПОПАСНАЯ. Сообщается, что передовые отряды Луганской народной милиции вышли на окраины города СЕВЕРОДОНЕЦК.

За день авиацией и ПВО ВКС России сбиты в воздухе: один вертолет Ми-24 украинских военно-воздушных сил и три беспилотных летательных аппарата, в том числе один – «Байрактар ТБ-2». Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 79 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе: четыре пункта управления и узла связи, два зенитных ракетных комплекса, три установки РСЗО, одна станция РЭБ, шесть складов боеприпасов и ГСМ и 54 мест скопления боевой техники.

Всего за время операции выведено из строя 3593 объекта военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 61 вертолет, 126 беспилотников, 1159 танков и других боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня, 436 орудий полевой артиллерии и минометов и 973 единицы спецтехники.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© ATAS.INFO (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы