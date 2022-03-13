Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 13 марта 2022

В результате брифинга Минобороны России стало известно, Вооруженные Силы Российской Федерации, продолжают наступление на широком фронте. Там они установили контроль над населенными пунктами НОВОАНДРЕЕВКА, КИРИЛОВКА, а также вышли на рубеж НОВОМАЙОРСКОЕ – ПАВЛОВКА - НИКОЛЬСКОЕ - ВЛАДИМИРОВКА - БЛАГОДАТНОЕ. Продвижение за день составило 12 километров.
Группировка войск Луганской Народной Республики взяла под контроль населенные пункты МОЛОДЕЖНОЕ, ВОЗГОРЬЕ и овладела южной и центральной частью населенного пункта ПОПАСНАЯ. Сообщается, что передовые отряды Луганской народной милиции вышли на окраины города СЕВЕРОДОНЕЦК.
За день авиацией и ПВО ВКС России сбиты в воздухе: один вертолет Ми-24 украинских военно-воздушных сил и три беспилотных летательных аппарата, в том числе один – «Байрактар ТБ-2». Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 79 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе: четыре пункта управления и узла связи, два зенитных ракетных комплекса, три установки РСЗО, одна станция РЭБ, шесть складов боеприпасов и ГСМ и 54 мест скопления боевой техники.
Всего за время операции выведено из строя 3593 объекта военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 61 вертолет, 126 беспилотников, 1159 танков и других боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня, 436 орудий полевой артиллерии и минометов и 973 единицы спецтехники.