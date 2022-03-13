Новосибирский депутат Олег Иванинский отправился помогать людям в Луганск

Новосибирский депутат Олег Иванинский отправился помогать людям в Луганск
Новосибирский депутат Олег Иванинский отправился помогать людям в Луганск
Сегодня, 10:21ПолитикаФото: Фото из Инстаграма Олега Иванинского / Фото из Инстаграма Олега Иванинского

Новосибирский депутат Олег Иванинский отправился помогать людям в Луганск

Депутаты из Новосибирска уехали спасать людей в Луганск в качестве медиков.

Депутаты-медики из Новосибирска Олег Иванинский и Владислав Люмин отправились в ЛНР. О своей поездке они сообщили в социальных сетях.

Депутат Госдумы РФ и экс-главврач Новосибирского областного онкологического диспансера Иванинский, а также депутат горсовета Новосибирска и фельдшер городской поликлиники №27 Владислав Люмин пожелали уехать в Луганск, чтобы спасать людей. Сейчас они находятся на границе с городом.

По словам Люмина, до ЛНР с коллегой добирались самолётом из Новосибирска, потом на поезде ехали до Ростова. Теперь им предстоит дождаться распределения.

«Настрой боевой, я испытываю чувство гордости за нашу страну и президента. Страха нет», – цитирует Люмина Сибкрай.ru.

Также в Донецк в качестве волонтёра на днях прибыл депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

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