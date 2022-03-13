Новосибирский депутат Олег Иванинский отправился помогать людям в Луганск

Депутаты-медики из Новосибирска Олег Иванинский и Владислав Люмин отправились в ЛНР. О своей поездке они сообщили в социальных сетях.
Депутат Госдумы РФ и экс-главврач Новосибирского областного онкологического диспансера Иванинский, а также депутат горсовета Новосибирска и фельдшер городской поликлиники №27 Владислав Люмин пожелали уехать в Луганск, чтобы спасать людей. Сейчас они находятся на границе с городом.
По словам Люмина, до ЛНР с коллегой добирались самолётом из Новосибирска, потом на поезде ехали до Ростова. Теперь им предстоит дождаться распределения.
«Настрой боевой, я испытываю чувство гордости за нашу страну и президента. Страха нет», – цитирует Люмина Сибкрай.ru.
Также в Донецк в качестве волонтёра на днях прибыл депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.