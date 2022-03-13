Новосибирский депутат Олег Иванинский отправился помогать людям в Луганск

Депутат Госдумы РФ и экс-главврач Новосибирского областного онкологического диспансера Иванинский, а также депутат горсовета Новосибирска и фельдшер городской поликлиники №27 Владислав Люмин пожелали уехать в Луганск, чтобы спасать людей. Сейчас они находятся на границе с городом.