Новосибирский перинатальный центр получит 450 млн рублей на оборудование

По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на доукомплектацию перинатальному центру выделят порядка 450 млн рублей в 2022 году. Об этом сообщили в правительстве региона 13 апреля.
Деньги пойдут на закупку дополнительного современного оборудования в три родильных зала. А также на усовершенствование дистанционного акушерского консультирования и хирургической коррекции врожденных пороков развития новорожденных.
Отмечено, что за 2021 год в областном перинатальном центре родились 3 798 детей, что на в два раза больше предыдущего года. В 2022-м власти планируют увеличить объемы оказания медпомощи до 5 тысяч родов.
Для справки: перинатальный центр открыли в 2021 году. На его строительство из бюджета Новосибирской области выделили 75 млн рублей.