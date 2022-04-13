Новосибирский перинатальный центр получит 450 млн рублей на оборудование

Новосибирский перинатальный центр получит 450 млн рублей на оборудование
Новосибирский перинатальный центр получит 450 млн рублей на оборудование
Сегодня, 12:12ПолитикаФото: 2ГИС
На эти деньги укомплектуют родительные залы и усовершенствуют дистанционные акушерские консультации.

По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на доукомплектацию перинатальному центру выделят порядка 450 млн рублей в 2022 году. Об этом сообщили в правительстве региона 13 апреля.

Деньги пойдут на закупку дополнительного современного оборудования в три родильных зала. А также на усовершенствование дистанционного акушерского консультирования и хирургической коррекции врожденных пороков развития новорожденных.

Отмечено, что за 2021 год в областном перинатальном центре родились 3 798 детей, что на в два раза больше предыдущего года. В 2022-м власти планируют увеличить объемы оказания медпомощи до 5 тысяч родов.

Для справки: перинатальный центр открыли в 2021 году. На его строительство из бюджета Новосибирской области выделили 75 млн рублей.

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